В Архангельске помолятся об устроении семейной жизни

В день памяти святых Петра и Февронии в Успенском храме Архангельска вознесут молитвы об устроении семейной жизни. Богослужение начнется 17 сентября, в воскресенье, в 15:00.

«Семья является основой любого общества. Эту основу заложил и благословил Господь Бог еще Райском саду. Создание семьи — важный этап в жизни каждого молодого человека. Но современная агрессивная пропаганда гедонизма и свободных отношений действует, как вирус, поражающий, прежде всего, молодежь. Так, понятия "любовь" и "семья" вобрали извращенный смысл: семьей называют сожительство без каких-либо обязательств, а словом "любовь" стали прикрывать эгоизм и потребительское отношение к ближнему», — отметил клирик Успенского храма священник Кирилл Кочнев.

По его словам, молодому человеку, желающему обрести спутника жизни, бывает трудно найти вторую половинку. «Думаю, что у каждого есть знакомые, у которых не складывается личная жизнь. А причина проста — инфантильность и не желание понимать, что любовь, прежде всего, должна быть жертвенной. Важно, что я готов отдать ради любимого, а не то, чем пожертвуют ради меня. Принцип такой любви открыл Господь наш Иисус Христос в прощальной беседе с учениками: "Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих" (Ин. 15:13)», — продолжил отец Кирилл.

Служение молебна святым покровителем супружества, особенно в день их памяти, — добрая традиция. Мы просим их помолиться у престола Божия о нас, еще проходящих путь земной жизни. «А благоверные князья Петр и Феврония, согласно их житию, не понаслышке знают, что такое семейные отношения, и на какие жертвы можно пойти ради сохранения главного союза на земле, — сказал священник. — Будем рады видеть на молебне тех, кто хочет создать семью и испросить у Бога мира в свои дома и дома своих ближних».