Архангельский студент представил программу моделирования трехмерной структуры бумажного полотна

Иван Лебедев, аспирант САФУ, на конференции «Проблемы механики целлюлозно-бумажных материалов» представил уникальную компьютерную модель структуры и деформирования бумажного листа, благодаря которой можно прогнозировать свойства материалов без проведения экспериментов.

Доклад аспиранта был посвящен программе моделирования трехмерной структуры бумажного полотна, которое состоит из целлюлозных волокон. Эта модель нужна для анализа структуры бумажных материалов, получаемых из исходных полуфабрикатов, и прогнозирования свойств получаемых структур. Полуфабрикат — это техническая целлюлоза, из которой разрабатывается бумага. В зависимости от способа варки получается различный полуфабрикат. Все представленные в программе полуфабрикаты − производственные образы АЦБК.

Компьютерная модель строится на основании разработанных алгоритмов, которые включают в себя построение отдельных 3D волокон, укладывающихся в единую сеть и образующих лист. Волокна можно представить в виде продолговатых линий. Они объемные, их поперечное сечение — эллипс. Волокна различны по длине, ширине и кривизне. Программа моделирует множество отдельных различных волокон. Их геометрические характеристики подчиняются разработанному алгоритму. Каждое волокно моделируется и укладывается на плоскую поверхность. В итоге, получается лист бумаги. Пользователь может задать параметры модели и увидеть, не проводя эксперимент, какой результат у него получится.

Иван Лебедев рассказал о работе над программой моделирования:«Для начала проводились экспериментальная часть, во время которой собирали данные по структурным, морфологическим, деформационно-прочностным характеристикам волокон, фундаментальным свойствам. По данным были получены математические модели, которые интерпретировались в алгоритмы, а потом прописывались в данной программе. Сбор данных проходил два с половиной года, и полтора года разрабатывалась сама программа. Надеюсь, этот проект будет развиваться, потому что сейчас в нем существует только определенное количество полуфабрикатов. Мы будем увеличивать функционал, добавлять полуфабрикаты, чтобы программа была интересна как научным сотрудникам, так и предприятиям», − отметил Игорь Лебедев.

Напомним, что конференция «Проблемы механики целлюлозно-бумажных материалов» проходит в САФУ с 14 по 16 сентября. Мероприятие собрало более ста ученых и практикующих специалистов в области целлюлозно-бумажного производства, - сообщает пресс-служба САФУ.