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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/09/16/52917.html

Общество

Ученые из Архангельска сделали важное открытие в Юго-Восточной Азии

Ученые из Архангельска сделали важное открытие в Юго-Восточной Азии
Фото пресс-службы САФУ
Ученые из лаборатории молекулярной экологии и филогенетики САФУ совместно со специалистами из Федерального центра комплексного изучения Арктики РАН и Университета Махасаракхам (Таиланд) открыли большое число новых для науки пресноводных моллюсков из семейства унионид (Unionidae), в том числе две трибы, два рода, семь видов и один подвид.

Итоги этих исследований опубликованы 14 сентября в престижном журнале Scientific Reports, одном из ведущих мировых научных журналов издательской группы Nature.
Новые для науки моллюски были найдены в верхней части бассейна реки Ситаун, расположенной в труднодоступном горном районе в центральной части Мьянмы. 

Новые виды названы в честь ряда выдающихся ученых-малакологов, в том числе профессора Артура Богана (США), профессора Мануэля Лопеса-Лимы (Португалия), доктора Хаско Неземана (Австрия) и других. Один из новых для науки родов получил название Леопаррейсия (Leoparreysia) в честь Леонардо Феа.

Описание такого большого числа новых для науки крупных пресноводных моллюсков является одним из крупнейших открытий в мировой малакологии за последние 50 лет. Поскольку все вновь открытые виды имеют очень ограниченную область распространения (каждый из них обитает в пределах одного из притоков реки Ситаун), они будут внесены в Красную книгу Международного союза охраны природы, сообщает пресс-служба САФУ.

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