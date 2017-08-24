Архангельской городской телефонной сети — 120 лет!

В этот знаменательный день – 13 сентября 2017 года Архангельский филиал «Ростелекома» вывел из эксплуатации последнюю аналоговую телефонную станцию в городе.

Теперь вся телекоммуникационная сеть полностью перешла на цифровые АТС и стала территорией цифровых технологий. Последней аналоговой станцией в городе была АТС-22 в Соломбале, которая была торжественно закрыта.

С эпохальным событием сотрудников станции поздравил директор Архангельского филиала «Ростелекома» Андрей Прищемихин и министр связи и информационных технологий Архангельской области Николай Родичев.

- Цифровая экономика — это будущее нашей страны. А основа для цифровой экономики — инфраструктура, и сегодняшний день — это целая веха в создании цифровой сети в Архангельске, а значит, и вклад в развитие инфраструктуры, и вклад в будущее города, - отметил Николай Родичев.

Переход Архангельска на цифровую телефонию начался более 20 лет назад. Первая цифровая станция появилась в городе в 1996 году. Сейчас «Ростелеком» в Архангельске предоставляет качественную телефонную связь, высокоскоростной Интернет и «Интерактивное телевидение».

- Ровно 120 лет назад — 13 сентября 1987 года, в нашем городе заработала первая телефонная станция. Её сложно сравнивать со станциями, которые у нас сейчас. Но тогда 56 абонентов, которые получили связь, были первыми в Архангельской губернии. И это был настоящий прорыв. Менее чем за полтора века мы перешли от двух ручных телефонных станций к полностью цифровой сети, - рассказал Андрей Прищемихин.

В торжественной обстановке директор Архангельского филиала наградил лучших сотрудников компании. Почётные грамоты получили: Любовь Ленина, Татьяна Балабанова, Владимир Меньшенин, Ольга Беляева, Наталья Панкратова, Владимир Родинов и Светлана Шубина.