От Лебедева до Скубенко. Кто руководил Северодвинском

В следующем году городу корабелов исполняется 80 лет. За это время во главе Молотовска-Северодвинска были разные люди. Кто-то пошел на повышение и прославил город, а кто-то кончил свою жизнь трагически…

Мы не случайно решили вспомнить всех руководителей славного города Северодвинска. Как известно, неделю назад на руководящий пост был утвержден 42-летний министр образования и науки Архангельской области Игорь Скубенко. Он стал первым в постсоветской истории не избранным главой, а назначенным по новой муниципальной системе, введенной в Поморье 2 года назад.

За почти 80-летнюю историю Молотовском-Северодвинском руководили 14 человек, Игорь Скубенко стал 15-м. До 1991 года главным считался первый секретарь горкома, с июня 1991 года – мэр города. Кстати, в городе корабелов состоялись одни из первых выборов мэров, наряду с Москвой и Санкт-Петербургом. Так Северодвинск резко перешел из числа закрытых городов в число городов демократических. Но, обо всем по порядку.

Первым руководителем Молотовска был Виктор Лебедев. Он стал первым секретарем горкома партии в предвоенном 1939-м и пробыл на посту до ноября 1941-го. Прямо с главной партийной должности был отправлен на фронт, где проявил себя талантливым организатором, а после знаменитой Сталинградской битвы стал полковником. В 1943 году в возрасте 40 лет Виктор Михайлович пал смертью храбрых при освобождении Днепропетровска. Посмертно В 80-е годы одна из новых улиц Северодвинска заслуженно получила имя своего первого руководителя.

Судьба второго «первого» Ивана Плюснина тоже была не сладкой. Он принял Молотовск в тяжелый 1941-й и пробыл на своем посту ровно 10 лет. Как писал журналист Семен Тюкачев, "всегда первый секретарь горкома ставил на первый план человека с его проблемами и заботами. В послевоенные годы встала задача увеличить жилой фонд Молотовска. И Плюснин проявил дальновидность, поддержав индивидуальное строительство. Многие дома, построенные в то время, еще и сегодня стоят на улице Южной. В первые послевоенные годы зарождались и многие традиции, определившие внешний облик нынешнего Северодвинска. В весенне-летний сезон каждый житель обязался отработать не менее 50 часов на очистке территории, посадках деревьев".

Плюснин был руководителем легендарным, крайне жестким и требовательным. На тяжелой работе он подорвал свое здоровье. После отъезда из Молотовска, он некоторое время был секретарем Архангельского обкома партии, председателем Архангельского горисполкома (по нынешним меркам – мэром города). Скончался Иван Афанасьевич после страшной болезни в январе 1955-го, едва перемахнув 50-летний рубеж. Его именем в Северодвинске также названа улица. Причем та самая, где сегодня располагается мэрия. А похоронен Плюснин в Архангельске на Вологодском (Кузнечевском) кладбище. Могилу его недавно облагородили.

Третий руководитель Молотовска Викентий Глухов также прожил короткую жизнь и умер в возрасте 50 лет. Он стал первым секретарем горкома в 1951 году. Ему было уготовано продолжение строительства молодого города, начатое Лебедевым и Плюсниным. При нем высокими темпами строились военные и гражданские объекты, в частности, ракетный испытательный полигон ВМФ, широкая колея в Неноксу, шла реконструкция Севмаша, возводились цеха "Звездочки" и "Эры", набирало темпы панельное строительство. Бывший инструктор Молотовского горкома КПСС Т.Лявзина вспоминала: "Викентий Тихонович был доступным, интеллигентным и бесконфликтным партийным руководителем". В 1957 году Глухов ушел на повышение, возглавив областной совет профсоюзов. Но, как мы уже писали выше, жизнь его оборвалась слишком рано. Похоронен третий руководитель города корабелов в Архангельске на том же Кузнечевском кладбище, практически рядом с Иваном Плюсниным.

Следующие руководители Македон Утюжников и Владимир Вертелов сегодня практически забыты. Утюжников был первым секретарем с 1957 по 1961-й, при нем в 1957-м город был переименован из Молотовска в Северодвинск. А еще в годы руководства Утюжникова город получил первых Героев Социалистического Труда – слесаря Севмаша Дмитрия Фролова и строителя Константина Храброва. В 1961 году Македон Дмитриевич был переведен на работу в Москву. Но после его смерти урна с прахом была захоронена на Северодвинском городском кладбище рядом с могилами его детей.

Что касается Владимира Вертелова, то отведенный ему отрезок времени – с 1961 по 1963-й был очень кратким, и каких-то сведений о нем и о том, где он потом жил и работал, не осталось. На пост Вертелов заступил сравнительно молодым человеком – в 36 лет.

Зато следующий первый секретарь Северодвинского горкома Дмитрий Федоров до сих пор признается лучшим за всю историю города. Семен Тюкачев писал о нем: "К первому секретарю горкома КПСС в Северодвинске и на предприятиях относились по-разному. Одни считали этого редко улыбающегося человека неоправданно жестким "сухарем". Другие видели в его железной требовательности заботу об общих интересах. Но все сходились в одном: Федоров сам на работе горит и другим не дает потачки, сам честен и тверд в слове и от членов партии, какие бы они посты ни занимали, этого требует. Про его работоспособность ходили легенды. Трудовой день Дмитрий Федорович начинал в семь утра. До девяти, когда в горкоме собирались все работники, он уже успевал проехать по городу, побывать в ряде организаций, побеседовать с людьми, услышать производственные новости. Такой стиль работы у него остался с военных лет".

В 1975 году Дмитрия Федорова перевели в Архангельск с повышением – он стал первым заместителем председателя облисполкома. После ухода на пенсию организовывал в Северодвинске ветеранское движение. В 1978 году в числе первых был удостоен звания Почетного гражданина города. Скончался в 2000 году, и похоронен на центральной аллее старого городского кладбище. На доме, где жил Федоров, установлена мемориальная доска.

Юрий Гуськов был первым в Северодвинске совсем недолго – два года. Зато этот пост стал ступенькой в его карьере. Позднее Гуськова узнали как секретаря и второго секретаря Архангельского обкома партии, первого заместителя министра лесной промышленности СССР, первого секретаря Архангельского обкома КПСС, председателя областного совета депутатов, депутата Государственной Думы РФ. Юрий Александрович скончался в феврале 2015 года и был похоронен в Москве.

С 1977 по 1984 годы первым секретарем Северодвинского горкома работал Анатолий Громогласов. По рассказам ветеранов, это был талантливый руководитель, производственник, убежденный коммунист. И для города он сделал очень много. Не зря после ухода с поста в 1984 году ему было присвоено звание почетного гражданина города. А в 1990 году Анатолий Иванович стал первым секретарем обкома КПСС. И последним… Ныне он проживает в Архангельске, несмотря на почтенный возраст, продолжает работать. Руководит региональным союзом промышленников и предпринимателей.

В 1984-1988 годах первым секретарем горкома был Анатолий Ткаченко, до этого –председатель горисполкома, а ныне – также Почетный гражданин и пенсионер. На его долю выпало начало перестройки и начало конца коммунистической партии. После перенесенного инфаркта Анатолий Егорович по настоянию врачей ушел на пенсию, а его пост принял более молодой 40-летний Эдуард Борисов. Он и стал последним советским руководителем Северодвинска. Кстати, сегодня Борисов тоже Почетный гражданин, много лет он был заместителем гендиректора Севмаша.

Первым демократическим руководителем Северодвинска в июне 1991 года стал 45-летний бывший главный технолог «Звездочки» Валерий Лысков. Его уже не назначали сверху, как первых секретарей, а избирали горожане. Северодвинск перестал быть закрытым городом, но получил вместо советского изобилия безработицу и нищету 90-х. Судьба первого мэра оказалась трагичной: летом 1993-го Валерия Игнатьевича арестовали, заподозрив в коррупции. Через полтора года он умер в СИЗО на Пирсах, не дожив до суда. Позднее говорили, что Лысков был невиновен…

Следующий мэр Северодвинска Вячеслав Росляков избран на этот пост не был, он проработал два года и оставил о себе двоякую память. Город все глубже погружался в хаос, оборонка трещала по швам, население сокращалось. На этом фоне обострились и отношения с областной властью. Взошедший на «областной трон» губернатор Анатолий Ефремов пытался избавиться от Рослякова, но за мэра вступился суд. Правда, на всенародных выборах Вячеслава Ивановича все-таки не избрали.

А выбор народа в декабре 1996 года пал на 44-летнего Александра Беляева. Это был работоспособный, яркий и даже местами колоритный политик. На работу ездил на мотоцикле, был прост в общении с народом, старался оставаться независимым от областного центра. Три раза Беляева северодвинцы выбирали в градоначальники, причем, в не самые лучшие годы. Надо отдать должное, Северодвинск стал оживать: вернулся оборонный заказ, потихоньку стало возрождаться жилищное строительство. По количеству лет в должности Александр Николаевич сравнится разве что с Дмитрием Федоровым – 12 лет. И ушел с должности непобежденным, согласившись на предложение губернатора Ильи Михальчука возглавить новое министерство регионального развития. На этом посту Беляев скоропостижно скончался 7 января 2012 года…

Недавно покинувший пост Михаил Гмырин был мэром Северодвинска ровно восемь лет. Дважды избирался – в 2009 и 2013-м. Правда, это были уже не те демократические выборы, как в 1991-м, когда избирали Лыскова и даже не такие конкурентные, когда выигрывал Беляев. Тем не менее, Гмырин запомнится северодвинцам интенсивным строительством и расселением аварийного жилья. Однако итоги его работы подводить пока рано, только время покажет, насколько он был эффективен на своем посту.

Новый глава Северодвинска Игорь Скубенко в должности меньше недели. Пожелаем же ему успехов, а городу корабелов процветания. И пускай труд его будет созидательным, каким был он у его лучших предшественников…