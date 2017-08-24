Студенты САФУ взяли "серебро" на всероссийской олимпиаде по сопромату

В Архангельске завершился заключительный этап всероссийский олимпиады по сопротивлению материалов. С 11 по 15 сентября студенты технических специальностей решали непростые инженерные задачи. Призёром группового зачёта оказалась команда хозяев.

37-я по счёту олимпиада по сопромату впервые прошла в стенах Северного (Арктического) федерального университета им. М.В. Ломоносова. В столицу Поморья приехали команды вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Калининграда, Нижнего Новгорода, Перми, Владимира, Ижевска, Уфы, Красноярска, Иваново, Новочеркасска, Твери, Тулы, Белгорода и Ростова-на-Дону.

Победителем олимпиады в личном зачете стал Никита Бурин из Новосибирского государственного технического университета.

На втором месте оказался Иван Стаканов, представляющий Московский государственный технический университете имени Н.Э. Баумана. Замкнул тройку призёров Евгений Залевский, студент Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.

Лидерами в групповом зачёте стали команды Пермского национального исследовательского политехнического университета и Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана. Студенты САФУ заняли третье место, сообщает пресс-служба федерального вуза.

В номинации «Самое оригинальное решение» победа досталась студенту Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» Евгению Финогееву, а Елизавета Тарасова из Пермского национального исследовательского политехнического университета получила звание «Мисс сопромат», - сообщает министерство образования и науки Архангельской области.