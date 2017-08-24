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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/09/15/52910.html

Общество

Кросс наций внесёт коррективы в движение транспорта

Кросс наций внесёт коррективы в движение транспорта
В связи с проведением в Архангельске Кросса-наций 16 сентября с 11 до 15 часов для движения транспорта будут закрыты:

набережная Северной Двины от улицы Поморской до ул. Садовой, а также ул. Карла Либкнехта и ул. Воскресенская – от набережной Северной Двины до пр. Троицкий.

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