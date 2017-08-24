набережная Северной Двины от улицы Поморской до ул. Садовой, а также ул. Карла Либкнехта и ул. Воскресенская – от набережной Северной Двины до пр. Троицкий.
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Пятница, 15 сентября, 19:30
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/09/15/52910.html
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Кросс наций внесёт коррективы в движение транспорта
В связи с проведением в Архангельске Кросса-наций 16 сентября с 11 до 15 часов для движения транспорта будут закрыты:
набережная Северной Двины от улицы Поморской до ул. Садовой, а также ул. Карла Либкнехта и ул. Воскресенская – от набережной Северной Двины до пр. Троицкий.
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