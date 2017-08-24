Кросс наций внесёт коррективы в движение транспорта В связи с проведением в Архангельске Кросса-наций 16 сентября с 11 до 15 часов для движения транспорта будут закрыты: набережная Северной Двины от улицы Поморской до ул. Садовой, а также ул. Карла Либкнехта и ул. Воскресенская – от набережной Северной Двины до пр. Троицкий. Нашли ошибку? Выделите текст,

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