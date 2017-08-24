В Северодвинске открылась восьмая Никольская ярмарка

С 14 по 17 сентября торговые ряды ярмарки расположились на территории ТК «Рынок на «Вертолётке».

На Никольской ярмарке представлены картофель, овощи, фрукты и ягоды, а также саженцы плодовых деревьев и кустарников, рассада многолетних цветов. Кроме этого, торгуют мёдом, сухофруктами, кондитерскими изделиями, колбасами, а в социальных рядах свою продукцию представляют местные дачники.

В этом году свою продукцию представляют 236 предприятий, индивидуальных предпринимателей и частных лиц из Северодвинска, Каргополя, Холмогорского, Пинежского, Шенкурского, Вельского, Виноградовского и Устьянского районов, сообщает пресс-служба администрации Северодвинска.

Также свою продукцию представляют предприниматели из Московской, Вологодской, Саратовской, Тамбовской, Кировской областей, Краснодарского края, Республики Беларусь, Татарстана, Дагестана и других регионов России.

Впервые для маленьких посетителей ярмарки организованы творческие мастер-классы. 17 сентября с 12.00 до 13.30 пройдут занятия по авторской игрушке. Ребята смогут слепить из самоотвердевающего пластика (паперклея) куклу или зверушку и расписать северных птичек – синичку или снегиря.

На ярмарке будет работать выставка авторской куклы Ирины Черепановой, на которой будет представлена полярная станция в миниатюре, выполненная по старинной технологии из ваты и крахмала. Эта экспозиция была изготовлена к международному арктическому форуму «Арктика – территория диалога».