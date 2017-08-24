Теплоснабжающие организации Поморья сократили долги за газ

межрегионгаз Ухта» совместно с правительством Архангельской области.
Контроль за исполнением обязательств перед региональной газовой компанией был возложен на министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области.
—Мы также отмечаем позитивные изменения в ситуации, – отметил министр ТЭК и ЖКХ Архангельской области Андрей Поташев. – Работа в этом направлении продолжается, уровень платёжной дисциплины снижать нельзя.
Отметим, что график погашения просроченной дебиторской задолженности за предъявленный природный газ проблемных предприятий Архангельской области исполняется.
Благодаря реструктуризации долга ПАО «ТГК-2» просроченная задолженность снизилась на 3,49 млрд рублей, что позволяет возобновить диалог с ПАО «Газпром» по продолжению газификации Архангельской области и реализации масштабных инвестиционных мероприятий.