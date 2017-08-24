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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/09/15/52898.html

Общество

Подписаться на "Правду Севера" можно шестью разными способами

Подписаться на "Правду Севера" можно шестью разными способами
Оформить подписку на газету "Правда Севера" можно несколькими разными способами. Вы можете выбрать наиболее удобный вариант:

редакционная подписка (адрес доставки в Архангельске);

подписка через интернет, оплата банковской картой;

подписка в почтовом отделении;

подписка через Урал-ПРЕСС (для организаций).

по заявке через нашу форму.

Редакционная подписка 

Самый экономный способ выписать любимую газету нескольких поколений, это оформить редакционную подписку.

Сделать это можно лично, придя в отдел подписки по адресу в Архангельске: пр. Новгородский, 32, оф. 502.

Если вы не можете посетить отдел подписки, вызовите агента на дом. Сделать это можно по телефону: +7 902 703-93-03 или по электронной почте podpiska@region29.ru. 
По этим же адресу и телефонному номеру вы можете узнать обо всех действующих и предстоящих скидках, акциях и конкурсах.

Подписка через Интернет

Чтобы воспользоваться услугой «ОНЛАЙН-ПОДПИСКА», вам необходимо:

1. Зайти на сайт podpiska.pochta.ru. 
2. В поисковой строке набрать название печатного издания или подписной индекс –индекс П4182 «Правда Севера»
3. Указать: 
период подписки: от 1 до 6 месяцев; способ доставки: до адресата, до востребования или на абонентный ящик; адрес доставки; ФИО получателя.

4. Добавить выбранные издания в корзину для оформления заказа.
5. Перейти в корзину. 
6. Произвести оплату заказа с банковской карты VISA / MASTER CARD

Если вы не зарегистрированы на сайте pochta.ru, Вас попросят оформить регистрацию. Процедура занимает не больше 5 минут. 

Подписка через Почту России

Подписку Вы можете в любом почтовом отделении Почты России

Индекс П4182: «Правда Севера», 1 раз в неделю, 24-48 полос в цвете.

Подписку Вы можете оформить с доставкой на дом или до востребования (на абонентский ящик).

Подписка через «Урал-пресс»

Процесс оформления подписки через сервис корпоративной подписки занимает минимум времени и максимально прост для клиента.

При оформлении заказа клиент получает подписанный договор, бланк-заказ, в котором указаны выписанные издания, и полный комплект бухгалтерских документов.Процесс получения изданий сопровождается ежемесячными отчетными документами согласно налоговому законодательству РФ.

Доставка производится в первой половине дня с учетом пожеланий клиента. 

Пресса упаковывается в целлофан, сопровождается описью вложения, передается лично в руки под подпись ответственного лица.

ООО "Урал-Пресс Регион"

163000, г. Архангельск, ул. Воскресенская, дом 12

+7 (8182)42-08-01, +7 (8182)42-08-02, +7 (8182)42-07-43

arkhangelsk@ural-press.ru

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Комментарии
Гленн, сегодня 09:59

Не подписка, а Камасутра...
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