Подписаться на "Правду Севера" можно шестью разными способами

Оформить подписку на газету "Правда Севера" можно несколькими разными способами. Вы можете выбрать наиболее удобный вариант:

редакционная подписка (адрес доставки в Архангельске);

подписка через интернет, оплата банковской картой;

подписка в почтовом отделении;

подписка через Урал-ПРЕСС (для организаций).

по заявке через нашу форму.

Редакционная подписка

Самый экономный способ выписать любимую газету нескольких поколений, это оформить редакционную подписку.

Сделать это можно лично, придя в отдел подписки по адресу в Архангельске: пр. Новгородский, 32, оф. 502.

Если вы не можете посетить отдел подписки, вызовите агента на дом. Сделать это можно по телефону: +7 902 703-93-03 или по электронной почте podpiska@region29.ru.

По этим же адресу и телефонному номеру вы можете узнать обо всех действующих и предстоящих скидках, акциях и конкурсах.

Подписка через Интернет

Чтобы воспользоваться услугой «ОНЛАЙН-ПОДПИСКА», вам необходимо:

1. Зайти на сайт podpiska.pochta.ru.

2. В поисковой строке набрать название печатного издания или подписной индекс –индекс П4182 «Правда Севера»

3. Указать:

период подписки: от 1 до 6 месяцев; способ доставки: до адресата, до востребования или на абонентный ящик; адрес доставки; ФИО получателя.

4. Добавить выбранные издания в корзину для оформления заказа.

5. Перейти в корзину.

6. Произвести оплату заказа с банковской карты VISA / MASTER CARD

Если вы не зарегистрированы на сайте pochta.ru, Вас попросят оформить регистрацию. Процедура занимает не больше 5 минут.

Подписка через Почту России

Подписку Вы можете в любом почтовом отделении Почты России



Индекс П4182: «Правда Севера», 1 раз в неделю, 24-48 полос в цвете.

Подписку Вы можете оформить с доставкой на дом или до востребования (на абонентский ящик).



Подписка через «Урал-пресс»

Процесс оформления подписки через сервис корпоративной подписки занимает минимум времени и максимально прост для клиента.

При оформлении заказа клиент получает подписанный договор, бланк-заказ, в котором указаны выписанные издания, и полный комплект бухгалтерских документов.Процесс получения изданий сопровождается ежемесячными отчетными документами согласно налоговому законодательству РФ.

Доставка производится в первой половине дня с учетом пожеланий клиента.

Пресса упаковывается в целлофан, сопровождается описью вложения, передается лично в руки под подпись ответственного лица.

ООО "Урал-Пресс Регион"

163000, г. Архангельск, ул. Воскресенская, дом 12

+7 (8182)42-08-01, +7 (8182)42-08-02, +7 (8182)42-07-43

arkhangelsk@ural-press.ru