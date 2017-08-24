Подписаться на "Правду Севера" можно шестью разными способами

редакционная подписка (адрес доставки в Архангельске);
подписка через интернет, оплата банковской картой;
подписка в почтовом отделении;
подписка через Урал-ПРЕСС (для организаций).
по заявке через нашу форму.
Редакционная подписка
Самый экономный способ выписать любимую газету нескольких поколений, это оформить редакционную подписку.
Сделать это можно лично, придя в отдел подписки по адресу в Архангельске: пр. Новгородский, 32, оф. 502.
Если вы не можете посетить отдел подписки, вызовите агента на дом. Сделать это можно по телефону: +7 902 703-93-03 или по электронной почте podpiska@region29.ru.
По этим же адресу и телефонному номеру вы можете узнать обо всех действующих и предстоящих скидках, акциях и конкурсах.
Подписка через Интернет
Чтобы воспользоваться услугой «ОНЛАЙН-ПОДПИСКА», вам необходимо:
1. Зайти на сайт podpiska.pochta.ru.
2. В поисковой строке набрать название печатного издания или подписной индекс –индекс П4182 «Правда Севера»
3. Указать:
период подписки: от 1 до 6 месяцев; способ доставки: до адресата, до востребования или на абонентный ящик; адрес доставки; ФИО получателя.
4. Добавить выбранные издания в корзину для оформления заказа.
5. Перейти в корзину.
6. Произвести оплату заказа с банковской карты VISA / MASTER CARD
Если вы не зарегистрированы на сайте pochta.ru, Вас попросят оформить регистрацию. Процедура занимает не больше 5 минут.
Подписка через Почту России
Подписку Вы можете в любом почтовом отделении Почты России
Индекс П4182: «Правда Севера», 1 раз в неделю, 24-48 полос в цвете.
Подписку Вы можете оформить с доставкой на дом или до востребования (на абонентский ящик).
Подписка через «Урал-пресс»
Процесс оформления подписки через сервис корпоративной подписки занимает минимум времени и максимально прост для клиента.
При оформлении заказа клиент получает подписанный договор, бланк-заказ, в котором указаны выписанные издания, и полный комплект бухгалтерских документов.Процесс получения изданий сопровождается ежемесячными отчетными документами согласно налоговому законодательству РФ.
Доставка производится в первой половине дня с учетом пожеланий клиента.
Пресса упаковывается в целлофан, сопровождается описью вложения, передается лично в руки под подпись ответственного лица.
ООО "Урал-Пресс Регион"
163000, г. Архангельск, ул. Воскресенская, дом 12
+7 (8182)42-08-01, +7 (8182)42-08-02, +7 (8182)42-07-43
arkhangelsk@ural-press.ru
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