В связи с перекрытием ул. Воронина внесены коррективы в движение транспорта

В связи с проведением ремонтных работ на канализационной сети в период с 8:00 часов 15 сентября до 19 часов 16 сентября перекрываются обе полосы движения для всех видов транспорта на участке в районе ул. Воронина, 25.

На период проведения работ движение автобусов городского пассажирского транспорта будет организовано следующим образом:

- по маршрутам № 5, 7у, 41, 42, 44, 64 в направлении Нового посёлка: по пр. Ленинградский без заезда на ул. Никитова и ул. Воронина.

- по маршрутам № 44, 64 в направлении центра города: ул. Революции – ул. Воронина – ул. Русанова – пр. Ленинградский и далее по маршруту.

Остановка автобусов для посадки и высадки пассажиров будет осуществляться на оборудованных остановочных пунктах общественного транспорта, - сообщает пресс-служба городской администрации.