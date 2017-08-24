Заход в наш порт плановый – в течение суток его экипаж должен пополнить запасы топлива, пресной воды и продуктов, а также принять на борт научную экспедицию.
Отход намечен на субботу 16 сентября, - сообщает "Правда Севера".
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Четверг, 14 сентября, 20:15
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/09/14/52894.html
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Научное судно «Академик Трешников» прибыло в Архангельск, чтобы пополнить запасы
Фото с портала "Правда Севера"
Рейс флагмана Российского научного флота дизель-электрохода «Академик Трешников» начался из Санкт-Петербурга.
Заход в наш порт плановый – в течение суток его экипаж должен пополнить запасы топлива, пресной воды и продуктов, а также принять на борт научную экспедицию.
Отход намечен на субботу 16 сентября, - сообщает "Правда Севера".
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