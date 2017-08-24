На Чумбаровке продолжают очистку территории около иконной лавки Фото пресс-службы администрации Архангельска Напомним, на днях там была демонтирована ограждающая конструкция, установленная еще в 2006 году с целью обеспечить безопасные условия вокруг строительной площадки и с того времени пришедшая в ветхое состояние. Открывшиеся взгляду горожан горы мусора, накопленные собственником здания иконой лавки, потребовали организации срочных работ по очистке территории. Первые рейсы с собранным хламом были вывезены 12 сентября. Сегодня эти работы продолжились, - сообщает пресс-служба городской администрации. По информации главы администрации Ломоносовского округа Николая Боровикова, уборка мусора ведётся бригадой МУП «Спецавтохозяйство по уборке города», в помощь рабочим – специализированная техника с манипулятором. - Собственник здания препятствует проведению работ по очистке территории от мусора, хотя никаких права на земельный участок не имеет. Сегодня пришлось вызывать полицию для урегулирования ситуации, - пояснил глава администрации Ломоносовского округа Николай Боровиков. - Потребуется еще, как минимум, пять рейсов, чтобы полностью привести территорию в порядок. Нашли ошибку? Выделите текст,

нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам. Сегодня 16:00