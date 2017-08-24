На Чумбаровке продолжают очистку территории около иконной лавки

Открывшиеся взгляду горожан горы мусора, накопленные собственником здания иконой лавки, потребовали организации срочных работ по очистке территории. Первые рейсы с собранным хламом были вывезены 12 сентября. Сегодня эти работы продолжились, - сообщает пресс-служба городской администрации.
По информации главы администрации Ломоносовского округа Николая Боровикова, уборка мусора ведётся бригадой МУП «Спецавтохозяйство по уборке города», в помощь рабочим – специализированная техника с манипулятором.
- Собственник здания препятствует проведению работ по очистке территории от мусора, хотя никаких права на земельный участок не имеет. Сегодня пришлось вызывать полицию для урегулирования ситуации, - пояснил глава администрации Ломоносовского округа Николай Боровиков. - Потребуется еще, как минимум, пять рейсов, чтобы полностью привести территорию в порядок.