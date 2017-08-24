Автобусную площадку на Кедрова приводят в порядок По муниципальному контракту предприятие «АГСУМ» производит ремонт улицы Кедрова и расположенную на ней разворотную площадку для общественного пассажирского транспорта. - Общая площадь ремонтируемого участка 1610 кв.м. Проведено фрезерование старого покрытия, устройство основания из гранулята. Ждем погоды, чтобы завершить работы по укладке верхнего асфальто-бетонного слоя, - сообщил заместитель директора ЗАО «АГСУМ» Руслан Карелин. По словам начальника управления транспорта, дорог и мостов администрации города Алексея Потолова, ремонт разворотной площадки и в целом транспортного узла на ул. Кедрова – один из этапов подготовки города к осуществлению пассажирских перевозок низкопольными автобусами, - сообщает пресс-служба городской администрации. Нашли ошибку? Выделите текст,

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