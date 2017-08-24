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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/09/14/52888.html

Общество

В Архангельске временно перекроют движение на улице Воронина

В Архангельске временно перекроют движение на улице Воронина
В связи с проведением работ по устранению аварии на сетях канализации в районе дома № 25 по ул. Воронина 15 и 16 сентября будет перекрыта ул. Воронина в районе пересечения с ул. Русанова.

Бригада МУП «Водоканал» уже обнаружила место аварии, сейчас ведутся земляные работы. Движение по улице будет восстановлено сразу после завершения ремонтных работ.

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