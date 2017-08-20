Архангельск – город включенных обогревателей

Каждую осень в нашем славном городе одна и та же история – на улице становится холодно, а батареи в квартирах продолжают оставаться ледяными. До кучи энергетики выключают горячую воду. Надо бы еще отрубить свет и холодную воду, чтобы люди почувствовали себя в тайге.

Три дня назад я прилетел в родные пенаты из солнечной Грузии. Там, в Тбилиси, Кутаиси и Батуми температура достигает 30-35 градусов, на улице изнываешь от жары, потребляешь литрами холодную воду и мечтаешь о прохладе. Но вот она, прохлада, встречает в болотистом Архангельске. Ну, ладно, думаю, как-никак север. Однако дома север становится уже настоящей Арктикой. Ведь, по нашей славной поморской традиции, энергетики не удосужились подключить дома к отоплению. Это каждый год так, люди уже устали ругаться и перестали верить. А теперь еще и воду горячую стали отрубать. Закаляйтесь, мол, гады, вам полезно.

Во всей этой истории удивляет одно. Говорили когда-то, что вот, дескать, перейдет Архангельская ТЭЦ с мазута на газ и заживем! Ничего подобного, стало даже хуже. Да еще и долги миллиардные образовались перед «Газпромом». А потом и китайские инвесторы пошли в отказ. Что будет с модернизацией нашей ТЭЦ? Непонятно. Зато определенно ясно, что каждый сентябрь следующего года архангелогородцы будут ругать власти и энергетиков, болеть, терпеть и принимать крепкий алкоголь. Некоторые решатся и уедут в более теплые, и, что самое главное, цивилизованные края. Где гидравлические испытания проводятся всего пять дней в году, а все остальное время люди не замечают отсутствия коммунальных благ. Но это точно не про Архангельск.

Почему так? Наверное, из-за нашего ангельского северного терпения. Грузины мне рассказывали, что в годы энергетического кризиса, они разводили в квартирах костры и самовольно устанавливали буржуйки. И попробуй возрази: в лучшем случае услышишь брань. А у нас недавно, к слову, выборы были. И люди вместо того, чтобы сказать свое веское слово нерадивой власти, попросту отсиделись дома. С включенными обогревателями. Мол, да ну их, эти выборы, снова без нас все решат. Еще как решат. Так решат, что в следующем сентябре вы будете, по примеру грузин, ставить печки.

Хорошо зарабатывают на энергетических катаклизмах продавцы обогревателей и водонагревателей. По радио их реклама крутится круглосуточно. «Ни у кого из родственников нет водонагревателей? Идите в такой-то магазин…» И идут, покупают. А потом в домах начинают вырубать свет. Эта система тоже не выдерживает.

Да, ХХI век. Да, айфоны, вайберы и мессенджеры. Да, искусственные почки и сердца. Да, космос все ближе. Но все дальше от нас обычная коммунальная цивилизация. В которой люди не трогают холодные батареи, и не ждут, когда пойдет горяченькая. И не платят за капитальный ремонт, до которого не доживут…