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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/09/14/52879.html

Общество

В областном центре к отоплению подключены 723 дома

В областном центре к отоплению подключены 723 дома
В Северном и Соломбальском территориальных округах тепло появилось в 365 домах. Также теплее стало в 10 домах Октябрьского округа (район Аэропорт).

Кроме того батареи потеплели в 348  домах, запитанных от локальных котельных.

Подключение жилдфонда к теплу продолжается, сообщает департамент городского хозяйства, - сообщает пресс-служба городской администрации. 

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