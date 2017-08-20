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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/09/14/52878.html

Общество

В Архангельске на одной из остановок появились кривые зеркала

В Архангельске на одной из остановок появились кривые зеркала
Фото пресс-службы администрации Архангельска
Остановка у кинотеатра "Мир" это первый в России остановочный павильон, оборудованный мини-аттракционом.

Кривые зеркала установили по программе модернизации остановочных комплексов под девизом «Смех без остановки» сотрудники АНР «Факел».

— Проект реализован совместно с мастерской зеркал «Килса» для создания хорошего настроения горожанам и гостям города, – отметил руководитель агентства Сергей Долгобородов. – Хочется надеяться, что горожане будут бережно относиться к нововведению. Если идея понравится, то кривые зеркала появятся и на других остановочных павильонах.

Вскоре новый павильон ожидания, оборудованный конструкциями для размещения рекламы и социально-значимой информации появится у Морского-речного вокзала, сообщает пресс-служба горадминистрации Архангельска.

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Комментарии
Эсквайр, сегодня 12:49

…идея, безусловно, ХОРОША, оригинальна и в перспективе достойна распространения на др. крупные ареалы обитания двуногих особей, в частности, на Северодвинск или вааще на всю будущую поморскую агломерацию... Однако, воплощенная идея оказалась несколько абстрактной по содержанию и потому нуждается в конкретике. Я бы предложил разместить в правом нижнем углу логотип "БеломорАнала", как наиболее вероятного спонсора проекта, с ихним девизом: "КРИВДА – МАТЬ НАША!"
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