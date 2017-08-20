ЗАГС приглашает принять участие в конкурсе стихов о любви

Агентство ЗАГС Архангельской области объявляет творческий конкурс на лучшее выразительное чтение стихотворений собственного сочинения.

Стать участниками конкурса могут как начинающие, так и уже публикующиеся авторы старше 18 лет, пишущие стихи на русском языке. На конкурс принимаются авторские поэтические произведения на тему семьи и любви.

Конкурс проводится с 1 октября по 25 ноября 2017 года в 2 этапа.

Для участия в первом (отборочном) туре необходимо до 1 ноября прислать стихотворение, автором которого вы являетесь, на zags@dvinaland.ru, или на почтовый адрес: Архангельск, пр.Троицкий 49, 163004, с обязательной пометкой «Поэтический конкурс». В письме необходимо указать контактную информацию: имя, фамилию, отчество, возраст, город проживания, номер телефона, адрес электронной почты.

Авторы отобранных стихотворений примут участие во втором туре, который состоится 25 ноября в Добролюбовке. Во втором этапе поэтам предстоит выразительно прочитать свое стихотворение со сцены.

Победители конкурса будут награждены грамотами, а также ценными подарками. Главный приз за первое место – путевка на отдых в лесном отеле «Голубино».

Более подробную информацию, заявку об участии и положение о конкурсе можно посмотреть на странице официального сайта агентства ЗАГС Архангельской области.