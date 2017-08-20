Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер юго-восточный и южный 4-9 м/с, местами порывы 12-15 м/с. Температура воздуха ночью +10,+15°, днем +14,+19°; на северо-востоке ночью +5,+10°, днем +10,+15°, - сообщает Северное УГМС.
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Четверг, 14 сентября, 12:52
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/09/14/52876.html
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14 сентября в большинстве районов Поморья пройдут дожди
Облачная погода. В большинстве районов дожди, местами сильные.
Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер юго-восточный и южный 4-9 м/с, местами порывы 12-15 м/с. Температура воздуха ночью +10,+15°, днем +14,+19°; на северо-востоке ночью +5,+10°, днем +10,+15°, - сообщает Северное УГМС.
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