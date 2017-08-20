В Архангельске на заседании Совета женщин обсудили перспективы родовспоможения в Поморье

Как пояснил региональный министр здравоохранения Антон Карпунов, в Архангельской области, которая относится к территория с низкой рождаемостью, к сожалению, сокращается и количество «нормальных родов».

— Например, если мы посмотрим, как обстоят дела в Вилегодском районе, то в 2016 году там было 111 родов, но это — общая цифра. В самой ЦРБ приняли только двое родов. Остальные роженицы по разным причинам и показаниям были направлены в лечебные учреждения более высокого уровня, — отметил Антон Карпунов.

Аналогичная ситуация, по словам министра, и в Красоноборском районе, где всего было 135 родов, но только 14 из них произошли в самой ЦРБ.

По словам Антона Карпунова, с момента выявления факторов риска, а риски могут быть разного уровня, беременная женщина должна получать «определённые изменения в обследовании, наблюдении и планировании родов».

Первоначально решать, куда направить пациентку, будет врач женской консультации по месту жительства. Вся информация об этом появится в специальном медицинском центре компетенции, задачи которого — своевременно помочь коллегам на местах правильно оценить ситуацию, - пишет "Регион 29".

— В перинатальный центр должны попасть самые тяжёлые пациентки. Те, кто претендует родить ребёнка, который в других условиях просто не имеет шансов родиться, — сказал Антон Карпунов.

— Перинатальный центр — это не элитный роддом, а именно то, чего очень сильно не хватало нашей системе оказания медицинской помощи, — отметил министр. — Центр будет полностью интегрирован в структуру областной больницы. Самойловский роддом — это лечебное учреждение, которое частично выполняет функции перинатального центра и сейчас. Причём, 30 процентов родов, происходящих здесь, — роды женщин, приехавших из области.

А председатель Совета женщин Архангельской области, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Людмила Кононова напомнила, что «действующее законодательство предусматривает все возможности для этого».

— Это вопрос приоритетный, исключительно финансовый и относится к компетенции органов местного самоуправления, которые и должны создавать условия для оказания медицинской помощи, — сказала Людмила Кононова. — Понятно, что всем женщинам без исключения подобная помощь не может быть оказана, речь должна идти об определенной категории. Допустим, малообеспеченные роженицы.

По словам Людмилы Кононовой, она прекрасно знает и о тех опасениях, которые высказываются сегодня на местах.

— Но если угроз для нормального вынашивания беременности нет, никто не будет заставлять молодую здоровую женщину ехать на другой конец Архангельской области, — сказала Людмила Кононова. — Если же есть угроза жизни и здоровью ребёнка, то любая здравомыслящая мать должна сделать единственно правильный выбор. Самое дорогое — это ребёнок. Никто не говорит, что роды должны проходить в каком-то экстренном порядке. Введение в строй перинатального центра, который будет оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь, сопровождать маму и малыша, оказывать реабилитационную помощь — это поможет качественно выстроить всю систему.