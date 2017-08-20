С 1 октября городская служба 004 прекратит свою работу. Но для горожан изменится только номер телефона, по которому необходимо позвонить, если потребуется помощь – 420-112, - сообщает пресс-служба администрации Архангельска.
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/09/13/52873.html
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В Архангельске создадут Единую диспетчерскую службу
Скорее всего, она объединит службу 004 и систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112.
С 1 октября городская служба 004 прекратит свою работу. Но для горожан изменится только номер телефона, по которому необходимо позвонить, если потребуется помощь – 420-112, - сообщает пресс-служба администрации Архангельска.
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