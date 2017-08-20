10 северян отправятся служить в Президентский полк

На очередном заседании регионального правительства военный комиссар Архангельской области Григорий Багинский представил доклад об итогах весеннего призыва граждан в Вооружённые Силы РФ.

Григорий Багинский доложил, что задание на призыв Архангельская область выполнила на сто процентов.

Лучших результатов в подготовке граждан к военной службе и организации проведения призыва добились военные комиссариаты Архангельска, Котласа, Коряжмы, Котласского района и Северодвинска.

Больше всего призывников из Архангельской области отправились служить на Северный флот, впервые призывники были отправлены на службу в Национальную гвардию. 10 лучших ребят будут представлять наш регион в Президентском полку.

Военный комиссар констатировал, что серьёзно сократилось число граждан, уклоняющихся от военной службы. Так, по итогам весеннего призыва 2017 года в следственные органы направлены материалы по двум гражданам, уклонявшимся от прохождения военной и альтернативной гражданской службы. Они осуждены по ч. 1 ст. 328 УК РФ и оштрафованы на 20 и 50 тысяч рублей соответственно.

Увеличился процент признанных годными к военной службе с 70,6 (весна 2016 года) до 72,6 процентов (весна 2017 года). При этом средний показатель годности по России составляет 78 процентов.

Наиболее заметный рост процента годности к военной службе показали Вилегодский, Ленский, Коношский, Котласский районы и города Котлас и Коряжма, - сообщает пресс-служба правительства Архангельской области.