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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/09/13/52870.html

Общество

10 северян отправятся служить в Президентский полк

10 северян отправятся служить в Президентский полк
Фото из архива "Двины-информ"
На очередном заседании регионального правительства военный комиссар Архангельской области Григорий Багинский представил доклад об итогах весеннего призыва граждан в Вооружённые Силы РФ.

Григорий Багинский доложил, что задание на призыв Архангельская область выполнила на сто процентов.

Лучших результатов в подготовке граждан к военной службе и организации проведения призыва добились военные комиссариаты Архангельска, Котласа, Коряжмы, Котласского района и Северодвинска.

Больше всего призывников из Архангельской области отправились служить на Северный флот, впервые призывники были отправлены на службу в Национальную гвардию. 10 лучших ребят будут представлять наш регион в Президентском полку.

Военный комиссар констатировал, что серьёзно сократилось число граждан, уклоняющихся от военной службы. Так, по итогам весеннего призыва 2017 года в следственные органы направлены материалы по двум гражданам, уклонявшимся от прохождения военной и альтернативной гражданской службы. Они осуждены по ч. 1 ст. 328 УК РФ и оштрафованы на 20 и 50 тысяч рублей соответственно.

Увеличился процент признанных годными к военной службе с 70,6 (весна 2016 года) до 72,6 процентов (весна 2017 года). При этом средний показатель годности по России составляет 78 процентов.

Наиболее заметный рост процента годности к военной службе показали Вилегодский, Ленский, Коношский, Котласский районы и города Котлас и Коряжма, - сообщает пресс-служба правительства Архангельской области.

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Комментарии
Эсквайр, сегодня 18:12

… Президентский полк – Смена караула, романтика!!. кстати, в РФ это вполне достойное зрелище *** https://www.youtube.com/watch?v=4OFDHthfFnw, но смешнее и загадочнее подобного действа, чем в США и в Греции, не нашел: https://www.youtube.com/watch?v=7Z35Pn8mMss (США)***** https://www.youtube.com/watch?v=c7Y-bhTZJxY (Греция)***** https://www.youtube.com/watch?v=LonzGZqcib0 (Тайвань)***** https://www.youtube.com/watch?v=r4eq5MgXs_s (Англия)

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