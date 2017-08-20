В Заостровье пройдёт праздник "Картофельный огород"

Как известно, картошка из Заостровья с давних времен считается одной из самых вкусных в Архангельской области, и мы приглашаем Вас на праздник картошки в Заостровье.

На празднике можно отведать 100 разных блюд из картофеля, встретиться с лучшими огородниками Заостровья, мастерами Приморского района, узнать о современных технологиях выращивания картофеля и даже проверить почву на урожайность, подобрав сортовой картофель.

А также в рамках грандиозного районного праздника: тысячелетняя история картошки, яркое театрализованное шоу, мастер-классы от кулинаров, выставки, звероясли, туристические маршруты на любой вкус, обучение верховой езде, карвинг - искусство и печёная на костре картошка.

Приглашаем принять участие в конкурсах:

Конкурс «100 блюд из картофеля»» (на самое вкусное блюдо из картофеля)

Конкурс креативного костюма «Во саду ли в огороде» (удобный, оригинальный костюм для работы в огороде – саду)

Конкурс «Напиток бессмертия» (самый бодрый, горячий или освежающий безалкогольный напиток)

Конкурс «Пугало огородное» (самое интересное и оригинальное пугало)

Конкурсное выступление – презентация «А у нас на огороде» (концертный номер любого жанра, отражающий специфику (брэнд) территории/ достижения в любой сфере)

Заявки на конкурсы принимаются в Доме культуры пос. Заостровье ежедневно с 13:00 до 19:00 ч. и по телефону: 25-43-73, 8-964-300-56-30, 8911-570-55-83

Праздник начнется 17 сентября в 14:00 на площадке Заостровского дома культуры