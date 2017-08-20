В Архангельск съехались будущие инженеры со всей России

В Интеллектуальном центре САФУ открылся III этап Всероссийской олимпиады по сопротивлению материалов. Это ежегодное мероприятие, которое проводится в разных городах России. Здесь собираются будущие ведущие инженеры, от которых будет зависеть развитие нашей страны.

Студентов и преподавателей из вузов России поприветствовали представители администрации области: исполняющий обязанности министра образования Сергей Котлов и директор департамента образования Владимир Меженный. Они выразили уверенность в том, что олимпиада пройдет в созидательной атмосфере, и пожелали участникам стремиться работать на благо страны. Председатель жюри профессор кафедры «Техническая механика РК-5» МГТУ имени Н. Э. Баумана Алексей Покровский рассказал участникам о ходе проведения олимпиады и гарантировал объективность подведения результатов.

Один из преподавателей, приехавших со студентами в Архангельск, — Романов Юрий Иванович, кандидат технических наук из Российского университета транспорта (МИИТ), — участвует в олимпиадном движении со времен его основания. Мы спросили у него, в чем важность этой олимпиады и как изменились студенты за много лет.

«Это моя 37 всероссийская и 48 миитовская олимпиады, — рассказывает Юрий Иванович. — Раньше, в самый разгар олимпиадного движения, проводилось 147 интеллектуальных соревнований по различным дисциплинам. Сегодня всероссийских олимпиад осталось не так уж много. Проводить такие соревнования важно, потому что опыт решения задач и новые сведения, которые мы получаем здесь, распространяются не только на участников олимпиады, но и на всех студентов, которых мы учим. В Бауманке — передовые технологии, и у них в свое время были сосредоточены сильнейшие специалисты по дисциплинам прочности и надежности. На все олимпиады они привозят задачи, а мы пытаемся подготовить студентов и обмениваемся опытом. Участие в олимпиаде — это честь и счастье. Счастье получить новые сведения, пообщаться с коллегами и умными студентами. Кстати, участниками таких олимпиад интересуются преподаватели со специальных кафедр, они потом готовят студентов поступать в магистратуру. То есть олимпиада — это первый шаг к научной работе. Изменились ли студенты? Да, изменились. Но тут я противоречу всем коллегам, которые говорят, что студенты стали хуже. Их поведение зависит от категорически изменившихся условий: теперь студенты работают уже со второго с третьего курса. Из-за этого они более практичные, более приспособленные к внешним условиям. Поэтому я считаю, что студенты изменились, но не в худшую сторону. Они другие, но не хуже».

О своем опыте участия в олимпиаде и о подготовке студентов к ней рассказали руководители команд.

Татьяна Римм, доцент кафедры «Строительные конструкции и вычислительная механика» Пермского национального технического исследовательского университета: «Для того, чтобы отобрать команду, с октября я провожу семинар по решению задач для всех желающих, а потом проходят два отборочных тура. Когда отобрались 3-4 человека, я задаю этим людям задание на лето, и мы встречаемся каждые две недели, обсуждая решение задач. Для меня, как для руководителя, это пятая олимпиада. А вообще наш вуз участвует во Всероссийской олимпиаде по сопромату более 20 лет. Мотивация моих студентов — проверить себя, познакомиться с ребятами из других вузов. Это для них полезно, чтобы понять и почувствовать собственный уровень. Все эти студенты-олимпиадники остаются в магистратуре, в аспирантуру поступил студент, с которым я начинала ездить на олимпиады. То есть они мотивированы на то, чтобы продолжать работать в своей профессии. Со всеми студентами, с которыми я начинала ездить на олимпиады, общаюсь до сих пор, потому что они интересны как личности. Все занимаются какими-то видами спорта, читают классику, смотрят спектакли — у них хватает времени на все. С такими людьми просто интересно общаться».

Андрей Наумов, доцент кафедры «Прикладная механика» МГТУ им. Н. Э. Баумана: «Мы отбираем лучших студентов по результатам трех туров и с этими студентами дополнительно занимаемся решением задач олимпиад прошлых лет. Это моя седьмая всероссийская олимпиада. Мне очень интересно готовить студентов к соревнованиям, потому что это творческая работа, которая отличается от рутины преподавателя. Здесь интересно послушать и посмотреть, чем дышат технические вузы России, увидеть уровень подготовки ребят. К тому же приятно посмотреть на умных ребят, собственно, это цвет технической интеллигенции. Ну и, конечно, общение с коллегами. Кроме того, эта олимпиада дает возможность познакомиться с Россией, с ее городами, в которых, может, уже и не придется побывать».

Сами студенты тоже поделились мотивацией участия в олимпиаде.

Анастасия Панова, Донской государственный технический университет, специальность «Промышленное и гражданское строительство»: «Я прошла городской и областной туры олимпиады и вышла на всероссийский уровень. Я думаю, что в этом предмете особенно интересна теория, математическая модель. Ещё мне очень повезло с преподавателем по сопромату, и это тоже повлияло на решение участвовать. Кроме самого решения задач, мы обязательно поедем на экскурсии, потому что Архангельск, я думаю, интересный город».

Александр Чистяков, Северный (Арктический) федеральный университет, специальность «Горное дело»: «Я участвую в олимпиаде ради интереса. Попал на олимпиаду после того, как прошел отборочный тур в университете, где мы решали задачи олимпиадного уровня. Из дисциплин меня привлекают физика и математика. Вообще, олимпиады по техническим дисциплинам отличаются от гуманитарных тем, что в гуманитарных нужно заучивать много материала, а здесь предлагают задачи — это интереснее».