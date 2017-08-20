За прошедший год в Архангельске было изъято более 25 тонн контрафактного алкоголя

Такая информация прозвучала в ходе очередного заседания областной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

В целом, как было отмечено, за последнее время достигнута стабилизация показателей, характеризующих, например, качество продуктов по микробиологической безопасности.

По словам руководителя регионального управления Роспотребнадзора Романа Бузинова, все исследованные в первом полугодии пробы пищевых продуктов, а таких было проведено более 350, соответствовали гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям.

Улучшаются и показатели качества молока и молочной продукции по требованиям микробиологической безопасности. При этом, подчеркнул Роман Бузинов, процент продукции Архангельской области, не соответствующий гигиеническим нормативам ниже, чем процент продукции из других регионов и импортной продукции.

Особое внимание управление Роспотребнадзора уделяет вопросу выявления фальсифицированной молочной продукции на потребительском рынке. Так, в первом полугодии 2017 года в розничной торговле был выявлен фальсификат у четырёх изготовителей из четырёх регионов страны – Алтайского и Краснодарского краев, Москвы и Нижнего Новгорода.

По фактам реализации фальсификатов в 2017 году было вынесено четыре постановления о наложении штрафов на общую сумму 190 тысяч рублей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области.