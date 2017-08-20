Ветер юго-восточный и южный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью +3,+8°, местами до +13°; днем +17,+22°, в северных районах области +10,+15°, - сообщает Северное УГМС.
|
Новости дня
Культурный центр "Соломбала-Арт" открывает новый сезон
В Шенкурске мужчина пытался избавиться от сына сожительницы
Житель Северодвинска лишился квартиры из-за оставленного без присмотра кипятильника
В Соломбале судебные приставы наложили арест на имущество жителей Дома молитв
|
Среда, 13 сентября, 15:02
Ваш регион: Все Поморье
Все Поморье
Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/09/13/52855.html
|
13 сентября в Поморье ожидается прохладная погода с дождём
Облачная с прояснениями погода. В большинстве районов дождь, местами сильный. Ночью и утром в отдельных районах туман.
Ветер юго-восточный и южный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью +3,+8°, местами до +13°; днем +17,+22°, в северных районах области +10,+15°, - сообщает Северное УГМС.
|
Главное
В Архангельск съехались будущие инженеры со всей РоссииСегодня 10:30
В Архангельске не обнаружили взрывных устройствСегодня 09:21
В Архангельске продолжается уборка на ЧумбаровкеВчера 17:30
В Архангельске массово эвакуируют посетителей ТЦ Вчера 16:29
Каргопольское лесничество выиграло конкурс профмастерства работников лесного хозяйстваВчера 15:28
Общество
В Заостровье пройдёт праздник "Картофельный огород"Сегодня 12:30
В Архангельск съехались будущие инженеры со всей РоссииСегодня 10:30
За прошедший год в Архангельске было изъято более 25 тонн контрафактного алкоголяСегодня 06:55
В Архангельске продолжается уборка на ЧумбаровкеВчера 17:30
Архангельским поисковикам передали останки солдата для захоронения на родинеВчера 16:30
В Заостровье пройдёт праздник "Картофельный огород"
В Архангельск съехались будущие инженеры со всей России
За прошедший год в Архангельске было изъято более 25 тонн контрафактного алкоголя
Сотрудники группы "Илим" получили награды губернатора в связи с профессиональным праздником
На 2018 год коряжемцы заявили в благотворительный фонд «Илима» 55 проектов на 36 миллионов рублей
В 2017 г. площадь воспроизводства лесов и ухода за лесами леспромхозами ГК «Титан» составит более 13,5 тыс. га
Группа "Илим" и правительство региона подписали соглашение
До конца 2017 г. ГК «Титан» инвестирует в инфраструктуру леспромхозов более 100 млн. руб.
Новым главой администрации Северодвинска стал Игорь Скубенко
Несчастливый мандат: бизнесмен Мильченко не пошел в облсобрание
Наводя порядок… Станет ли Годзиш новым Лейцингером?
Еще один соратник Михальчука попал в поле зрения органов
В Шенкурске мужчина пытался избавиться от сына сожительницы
Житель Северодвинска лишился квартиры из-за оставленного без присмотра кипятильника
В Соломбале судебные приставы наложили арест на имущество жителей Дома молитв
В Вельском районе задержан молодой человек, угнавший автомобиль родственников
Архангельск присоединится к "Кроссу нации-2017"
К акции «Дистанция доверия» присоединились сотни архангелогородцев
В "Соломбальском кольце" приняли участие около 300 человек
Юноши «Водника» приняли участие в пробеге «Соломбальское кольцо»
Культурный центр "Соломбала-Арт" открывает новый сезон
В Архангельске пройдёт кинофестиваль стран Арктики «Arctic open»
В Княжестрове прошли «Сухановские чтения»
Под Архангельском пройдут "Сухановские чтения"
Архангелогородцы увидят выставку главного фотографа Эрмитажа
|Свидетельство
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.
Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.
При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.
|Электронное периодическое издание
163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
Коммерческий отдел:
|Сделано в Artil.ru
…немного лирики, в тему, с вашего позволения - https://www.youtube.com/watch?v=V6-9uyjSNNk … а когда затихли звуки в сумраке ночном - Всё имеет свой конец, своё начало, - Загрустив, всплакнула осень маленьким дождём... Ах, как жаль этот вальс, как хорошо было в нём.