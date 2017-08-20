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Среда, 13 сентября, 15:02

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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/09/13/52855.html

Общество

13 сентября в Поморье ожидается прохладная погода с дождём

13 сентября в Поморье ожидается прохладная погода с дождём
Облачная с прояснениями погода. В большинстве районов дождь, местами сильный. Ночью и утром в отдельных районах туман.

Ветер юго-восточный и южный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью +3,+8°, местами до +13°; днем +17,+22°, в северных районах области +10,+15°, - сообщает Северное УГМС. 

Сегодня 06:45

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Комментарии
Эсквайр, сегодня 10:18

…немного лирики, в тему, с вашего позволения - https://www.youtube.com/watch?v=V6-9uyjSNNk … а когда затихли звуки в сумраке ночном - Всё имеет свой конец, своё начало, - Загрустив, всплакнула осень маленьким дождём... Ах, как жаль этот вальс, как хорошо было в нём.

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