В Архангельске продолжается уборка на Чумбаровке

Вчера там была демонтирована ограждающая конструкция, установленная еще в 2006 году с целью обеспечить безопасные условия вокруг строительной площадки и с того времени пришедшая в ветхое состояние.
По информации главы администрации Ломоносовского округа Николая Боровикова, уборка мусора ведётся бригадой МУП «Спецавтохозяйство по уборке города», в помощь рабочим – специализированная техника с манипулятором, - сообщает пресс-служба городской администрации.
- Мусора скопилось много, будем работать сегодня и завтра, если потребуется. Что касается здания иконной лавки и недостроенной часовенки, то в четвертом квартале департаментом муниципального имущества будет проведена проверка, на основании которой будут приняты решения по их дальнейшей судьбе, - пояснил Николай Боровиков.
…сегодня на ДИ знаменательная дата: ровно год назад новый главред А.Морозов поздоровался с читателями и заявил о своей решимости исправить положение дел на ДИ. Вот его слова - Мы хотим сделать ДИ площадкой для общественных дискуссий. Чтобы именно здесь обсуждались самые острые вопросы… Мы будем внедрять такие интерактивные форматы как онлайн-трансляции, открытые дискуссионные "круглые столы", привлекать на сайт блогеров и просто активных читателей и т.п. …Прошел год, наступила новая осень, пора "считать цыплят". Что же мы видим? А видим мы, что стало ХУЖЕ, чем было год назад, мы видим, что нас обманули!!! … чтобы лучше понять суть, позволю себе использовать такую аллегорию: Черчилль сказал про Сталина – он принял Россию с сохой, а оставил с атомной бомбой; в тон сэру Черчиллю я скажу так - Морозов принял ДИ с сохой, а оставил с лопатой… (да-да, оставил, ибо уже больше двух недель о нем ни слуху, ни духу). Читатель при Морозове вымер подобно динозаврам. Может быть кто-то не согласен? Ау… многое хотелось бы еще сказать на эту тему, но дай Бог, чтоб хоть это осталось… Читайте, удивляйтесь, комментируйте … http://www.dvinainform.ru/archive/2016/09/12/45697.html
ха-ха, осталось, не затерли, висит! – значит точно ушел Леха, сгинул по-английски, не попрощавшись… Закончился 1.09 контракт и… чао! детки, не принимайте всерьёз то, что я тут вам насвистел… Несмотря на повальный одобрям-с, у меня к нему было много претензий и, кажется, я был прав… Что ж, как говаривал мудрец Жван, - Пришел – спасибо, ушел – БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!! Я, по крайней мере, говорю это искренне…
Ты лучше скажи, любезный, кому будешь лизать теперь зад после ухода Гмырина? Нам твоя судьба более интересна, чем Морозова. Он просто отдыхает за пределами РФ, а вот что делаешь ты, чудила деревенское?
скажи, любезный, кому будешь лизать теперь зад ************************************************************************************* …ты, фуфлогон, сменил бы пластинку-то, что ли, неужели никаких иных мыслей в твоей бестолковке не водится? … кстати о Гмырине, Рудик его поливает и поливает, несмотря на то, что получил на халяву "собачий" календарик и шариковую авторучку… Авторучка, конечно, не "Паркер" с золотым пером, но зато, говорят, с дарственной надписью… А до "Паркера" Рудику как до китайской стены рачком-с, вряд ли он когда-нибудь вообще дослужится до такого реквизита, тем более что в последнее время Рудик вообще сам на БК не пишет, ни строчки – нанял какого-то литературного негра-бумагомараку за миску чечевичной похлебки, а тот прям из кожи лезет дабы угодить… Да еще мои наиболее удачные словечки и выражения, не стесняясь, регулярно подтибривают ( на БК это давняя практика). Надо будет вчинить им иск за нарушение моего авторского права, ужо им… И последнее, о Морозове – как говорил тот же Жван – "НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИСУТСТВИЯ ПРОВЕРЯЕТСЯ ОТСУТСТВИЕМ" - что есть Леха, что нет его - все равно "бобик (ДИ) сдох", ибо влияние этого самодовольного господина на жизнь данного СМИ было минимальным
Зацепил тебя крепко Рудалев... Теперь плюешься ядом на всех попутно. Жалкий карлик...
уборка чужого мусора делается за счет городского бюджета, то есть за счет горожан???