В Архангельске продолжается уборка на Чумбаровке

Сегодня, 12 сентября, продолжились работы по приведению в порядок территории около салона-магазина (иконной лавки) рядом с центральным универмагом.

Вчера там была демонтирована ограждающая конструкция, установленная еще в 2006 году с целью обеспечить безопасные условия вокруг строительной площадки и с того времени пришедшая в ветхое состояние.

По информации главы администрации Ломоносовского округа Николая Боровикова, уборка мусора ведётся бригадой МУП «Спецавтохозяйство по уборке города», в помощь рабочим – специализированная техника с манипулятором, - сообщает пресс-служба городской администрации.

- Мусора скопилось много, будем работать сегодня и завтра, если потребуется. Что касается здания иконной лавки и недостроенной часовенки, то в четвертом квартале департаментом муниципального имущества будет проведена проверка, на основании которой будут приняты решения по их дальнейшей судьбе, - пояснил Николай Боровиков.