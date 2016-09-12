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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/09/12/52854.html

Общество

В Архангельске продолжается уборка на Чумбаровке

В Архангельске продолжается уборка на Чумбаровке
Фото пресс-службы администрации Архангельска
Сегодня, 12 сентября, продолжились работы по приведению в порядок территории около салона-магазина (иконной лавки) рядом с центральным универмагом.

Вчера там была демонтирована ограждающая конструкция, установленная еще в 2006 году с целью обеспечить безопасные условия вокруг строительной площадки и с того времени пришедшая в ветхое состояние. 

По информации главы администрации Ломоносовского округа Николая Боровикова, уборка мусора ведётся бригадой МУП «Спецавтохозяйство по уборке города», в помощь рабочим – специализированная техника с  манипулятором, - сообщает пресс-служба городской администрации.

- Мусора скопилось много, будем работать сегодня и завтра, если потребуется. Что касается здания иконной лавки и недостроенной часовенки, то в четвертом квартале департаментом муниципального имущества будет проведена проверка, на основании которой будут приняты решения по их дальнейшей судьбе, - пояснил Николай Боровиков.

Вчера 17:30

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Комментарии
Эсквайр, вчера 21:31

…сегодня на ДИ знаменательная дата: ровно год назад новый главред А.Морозов поздоровался с читателями и заявил о своей решимости исправить положение дел на ДИ. Вот его слова - Мы хотим сделать ДИ площадкой для общественных дискуссий. Чтобы именно здесь обсуждались самые острые вопросы… Мы будем внедрять такие интерактивные форматы как онлайн-трансляции, открытые дискуссионные "круглые столы", привлекать на сайт блогеров и просто активных читателей и т.п. …Прошел год, наступила новая осень, пора "считать цыплят". Что же мы видим? А видим мы, что стало ХУЖЕ, чем было год назад, мы видим, что нас обманули!!! … чтобы лучше понять суть, позволю себе использовать такую аллегорию: Черчилль сказал про Сталина – он принял Россию с сохой, а оставил с атомной бомбой; в тон сэру Черчиллю я скажу так - Морозов принял ДИ с сохой, а оставил с лопатой… (да-да, оставил, ибо уже больше двух недель о нем ни слуху, ни духу). Читатель при Морозове вымер подобно динозаврам. Может быть кто-то не согласен? Ау… многое хотелось бы еще сказать на эту тему, но дай Бог, чтоб хоть это осталось… Читайте, удивляйтесь, комментируйте … http://www.dvinainform.ru/archive/2016/09/12/45697.html

Эсквайр, сегодня 10:34

ха-ха, осталось, не затерли, висит! – значит точно ушел Леха, сгинул по-английски, не попрощавшись… Закончился 1.09 контракт и… чао! детки, не принимайте всерьёз то, что я тут вам насвистел… Несмотря на повальный одобрям-с, у меня к нему было много претензий и, кажется, я был прав… Что ж, как говаривал мудрец Жван, - Пришел – спасибо, ушел – БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!! Я, по крайней мере, говорю это искренне…

12, сегодня 12:32

Ты лучше скажи, любезный, кому будешь лизать теперь зад после ухода Гмырина? Нам твоя судьба более интересна, чем Морозова. Он просто отдыхает за пределами РФ, а вот что делаешь ты, чудила деревенское?

Эсквайр, сегодня 13:20

скажи, любезный, кому будешь лизать теперь зад ************************************************************************************* …ты, фуфлогон, сменил бы пластинку-то, что ли, неужели никаких иных мыслей в твоей бестолковке не водится? … кстати о Гмырине, Рудик его поливает и поливает, несмотря на то, что получил на халяву "собачий" календарик и шариковую авторучку… Авторучка, конечно, не "Паркер" с золотым пером, но зато, говорят, с дарственной надписью… А до "Паркера" Рудику как до китайской стены рачком-с, вряд ли он когда-нибудь вообще дослужится до такого реквизита, тем более что в последнее время Рудик вообще сам на БК не пишет, ни строчки – нанял какого-то литературного негра-бумагомараку за миску чечевичной похлебки, а тот прям из кожи лезет дабы угодить… Да еще мои наиболее удачные словечки и выражения, не стесняясь, регулярно подтибривают ( на БК это давняя практика). Надо будет вчинить им иск за нарушение моего авторского права, ужо им… И последнее, о Морозове – как говорил тот же Жван – "НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИСУТСТВИЯ ПРОВЕРЯЕТСЯ ОТСУТСТВИЕМ" - что есть Леха, что нет его - все равно "бобик (ДИ) сдох", ибо влияние этого самодовольного господина на жизнь данного СМИ было минимальным

12, сегодня 13:26

Зацепил тебя крепко Рудалев... Теперь плюешься ядом на всех попутно. Жалкий карлик...

А почему, сегодня 14:30

уборка чужого мусора делается за счет городского бюджета, то есть за счет горожан???
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