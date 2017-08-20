Жители одного из домов в Соломбале несколько месяцев живут без горячей воды

В своём желании вернуть в квартиры горячую воду жители дома №53 по улице Челюскинцев дошли практически до президента РФ - написали обращение на его личный сайт. Однако, воз и ныне там.

Всё началось в начале июня. За несколько дней до общего отключения горячей воды, она исчезла в доме №53 - сломался "скоростник" (скоростной подогреватель воды, расположенный в доме).

Жильцы обратились в "Водоканал", там их отправили в управляющую компанию "Мир". С этого и началась эпопея, длиной в несколько месяцев.

По словам жительницы дома №53 Натальи М., после нескольких обращений в УК заявили, что денег на ремонт "скоростника" у них нет.

Жильцы обратились в государственную жилищную инспекцию и получили там отклик. По словам Натальи М., инспекция оштрафовала УК "Мир" на крупную сумму. Однако, горячую воду в дом это не вернуло.

В управляющей компании ответ один "Нет денег на ремонт". Предложили альтернативный вариант: взять деньги из суммы на капремонт и отремонтировать на них "скоростник".

"Надо видеть наш дом, чтобы понять, что деньги для капремонта очень нужны именно на капремонт", - говорит Наталья М.. Она также уточняет, что семь лет назад уже была такая ситуация и тогда управляющая компания без проблем починила сломанный нагреватель.

А сейчас вопрос остаётся открытым. Пока жильцы пишут и звонят во все возможные инстанции, наступила осень и без горячей воды стало совсем несладко.