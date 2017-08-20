Архангельским поисковикам передали останки солдата для захоронения на родине

Установить личность солдата помогла найденная украинскими поисковиками именная мыльница.
В рамках всероссийского проекта «Дорога домой» останки солдата доставили в Архангельск для захоронения на родине.
Председатель регионального отделения «Поискового движения России» Елена Недзвецкая сообщила, что удалось найти родственников погибшего солдата. Это племянница и внучатая племянница бойца.
—Родственников мы искали очень долго. К счастью, они откликнулись и на семейном совете приняли решение о захоронении бойца на родине. Останки солдата передала родственникам координатор проекта «Дорога домой» Анна ТотьмянинаБыла проведена большая работа с украинскими коллегами о передаче останков. Благодаря проекту «Дорога домой» наш солдат вернулся домой, – сказала Елена Недзвецкая.
Останки солдата, а также найденные поисковиками вещи передала родственникам координатор проекта «Дорога домой», представитель военно-исторического центра СЗФО Анна Тотьмянина.
Она подчеркнула, что проект «Дорога домой» стартовал 30 апреля 2017 года одновременно в двух точках: Архангельске и Санкт-Петербурге. В настоящее время переданы для захоронения останки 14 солдат и офицеров.
В конце сентября с воинскими почестями бойца Красной Армии Анатолия Селянина похоронят на Вологодском кладбище в Архангельске, - сообщает ГАУ Архангельской области «Патриот».