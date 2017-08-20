Каргопольское лесничество выиграло конкурс профмастерства работников лесного хозяйства

В соревнованиях приняли участие тридцать команд из всех уголков Поморья. Почётное право поднять флаг соревнований было предоставлено команде-победительнице прошлого года – представителям Вельского лесничества.

Лучших определили в ходе различных конкурсов. Так в одном из них участникам предстояло отобрать среди сеянцев наиболее качественный посадочный материал и, чётко соблюдая все нормы и требования, посадить новое дерево.

Задача другого этапа – за секунды развернуть мотопомпу и ликвидировать условное возгорание. В конкурсе «качели» проверялась слаженность участников команды, которым было необходимо максимально быстро наполнить ранцевые огнетушители, после чего использовать их содержимое для наполнения двух вёдер, подвешенных на коромысле. Сделать это надо было так, чтобы ни одна из ёмкостей не перевесила и не коснулась земли.

Точно определить запас лесных насаждений, а породу дерева по спилу, найти «клад» по известным координатам и безошибочно измерить углы с помощью буссоли, вопреки проливному дождю развести костер, вскипятить на нём воду, а потом потушить огонь, соблюдая все правила пожарной безопасности – вот лишь некоторые этапы увлекательного соревнования.

Выступления конкурсантов оценивало специальное жюри, в состав которого вошли специалисты министерства природных ресурсов и ЛПК Архангельской области, ГАУ АО «Единый лесопожарный центр», филиала ФГБУ «Рослесинфорг», филиала ФБУ «Рослесозащита», регионального Центра защиты леса и МО «Котласский муниципальный район».

В итоге кубок победителей конкурса завоевала команда Каргопольского лесничества в составе Надежды Жогаль, Ивана Фокина и Бориса Кожевникова.

Серебряная медаль – у хозяев турнира, представителей Котласа Елены Зобовой, Евгения Селякова и Евгения Волкова. «Бронза» – у команды из Шенкурского лесничества в составе Ларисы Верещагиной, Александра Ульяновского и Дмитрия Хованова.

В рамках торжественных мероприятий министр природных ресуросв и ЛПК Архангельской области Константин Доронин также вручил награды лесникам, достигшим наилучших показателей в работе.

Отдельный подарок к празднику – новые автомобили «УАЗ Фермер» – глава ведомства вручил представителям Вельского, Шенкурского и Холмогорского лесничеств, - сообщает пресс-служба правительства области.