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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/09/12/52846.html

Общество

Архангельские юнармейцы впервые прыгнули с парашютом

Архангельские юнармейцы впервые прыгнули с парашютом
Фото пресс-службы центра "Патриот"
Руководитель команды северян, директор центра Патриот» Евгений Корнюх знает о прыжках не понаслышке – за его спиной 71 прыжок.

—Прыжок с парашютом даст ребятам уверенность в собственных силах. Совершив его, они, безусловно, получат незаменимые и порой очень важные качества, формирующие личность – переступать через себя, свой страх лишь в положительных целях. Безусловно, они станут сильнее, сразу повзрослеют. Это обдуманный поступок каждого, в котором панике нет места, – считает Евгений Корнюх.

В рамках соглашения с Вологодским аэроклубом в безвозмездное пользование центру «Патриот» и зональному центру патриотического воспитания в Архангельске были переданы 10 парашютов, подвесные системы, укладочные принадлежности.

Гендиректор Вологодского РАУСЦ ДОСААФ России Валерий Кутузов считает, что переданное учебное оборудование значительно облегчит обучение и подготовку к прыжку ребят:

«Для меня всегда очень волнительно, когда идет выброска ребят. На страте я всегда говорю им, что вы пришли не на аттракцион, вы пришли на испытание. За каждого мальчишку, за каждую девчонку я переживаю. Когда они довольные приземляются, когда видишь их счастливые лица, понимаешь, что вся твоя работа сделана не зря».
Перед совершением прыжка все юнармейцы прошли дополнительную подготовку, инструктаж, медицинскую проверку.

После совершения прыжка по старой доброй традиции всем начинающим парашютистам вручили голубые тельняшки десантников и значки, - сообщает ГАУ Архангельской области «Патриот».

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