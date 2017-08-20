Вышел новый осенний номер "Правды Севера"

В свежем номере «Правды Севера» бывалые грибники и ягодники рассказывают о том, что они уже собрали в свои закрома, а главное, что еще можно полезного найти в лесу.

В этом году лисички стали главной отрадой наших грибников из-за недостатка других привычных грибов. Николай Бабич, профессор САФУ, доктор сельскохозяйственных наук, автор многих популярных книг о северной тайге рассказывает, как правильно приготовить эти грибы, которые в лесу можно найти до глубокой осени.

А детальный и компетентный обзор продовольственной ситуации в регионе дает министр агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области Ирина Бажанова. Интервью с ней называется обнадеживающе: «Дефицита сельхозпродукции на прилавках не ожидаем».

Политическая тема ушедшей недели – выборы в органы местного самоуправления. Больше всего интерес вызвали выборы главы Северодвинска. Им стал областного министр образования и науки Игорь Скубенко. А бывший мэр Северодвинска Михаил Гмырин избрался городским депутатом, его прочат на пост председателя городского Совета.Разминутся ли на узкой властной северодвинской дорожке бывший мэр и нынешний глава города, который был в недавнем прошлом в его подчинении? Об этом в корреспонденции «Депутаты избрали главу, глава – депутатов».

Получить качественное образование сейчас можно дома, то есть в Архангельске. И всё же многие выпускники школ области отправляются за знаниями в другие города. Ближе всего – во всех смыслах слова – северная столица. Кто и в какие вузы Петербурга поступил из архангельских школьников? И насколько это трудно сейчас? На эти вопросы ответы можно найти в корреспонденции «Когда зашкаливает за триста баллов».

В постоянной рубрике «История «Правды Севера» в одной фотографии» ее ведущий Сергей Доморощенов рассказывает на этот раз о Николае Федорове, который был газетчиком до мозга костей на любой газетной должности. Публикация называется «Негромкий голос Николая Степановича».

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