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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/09/12/52840.html

Общество

Освещение через реку Юрас в районе улицы Дачной восстановлено

Освещение через реку Юрас в районе улицы Дачной восстановлено
МУП «Горсвет» завершило восстановление линии наружного освещения на мосту через реку Юрас в районе улицы Дачная.

Как сообщил директор МУП  «Горсвет» Андрей Супалов, по просьбам горожан предприятие в 2017 году восстановило линию наружного освещения на мосту через реку Юрас. Многие годы освещение на данном участке отсутствовало, светильники и кабельные линии за это время пришли в полную негодность. 

Для восстановления работоспособности линии наружного освещения на мосту пришлось постностью заменить все светильники и линии электропередачи, осуществить новое технологическое присоединение к электрическим сетям, установить шкаф управления, построить новую воздушную линию электроснабжения с установкой опор. Все работы велись по заранее разработанному проекту.

С начала текущей недели система освещения моста через реку Юрас введена в работу, - сообщает пресс-служба городской администрации.

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