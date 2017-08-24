Архангельский театр кукол реконструируют к 2018 году

Возведение пристройки сценическо-зрительского комплекса и реконструкция существующего здания театра кукол за счёт средств областного и федерального бюджетов ведутся с 2015 года.

Заказчиком выступает ГКУ АО «Главное управление капитального строительства», генеральный подрядчик – компания «Новая эра». Сейчас на объекте работают 75 человек.

— На сегодняшний день завершено возведение четырёхэтажной пристройки. Также полностью закрыт тепловой контур и после согласования с ТГК-2 мы готовы к подаче тепла. После этого начнётся отделка залов и вспомогательных помещений. В завершающей стадии запланирован монтаж оборудования. Аукцион на проведение этого вида работ будет объявлен до конца недели, – рассказал министр строительства и архитектуры Михаил Яковлев.

Губернатор региона поставил задачу завершить работы в максимально короткие сроки.

— Мы понимаем, что театр кукол – одно из знаковых мест Архангельска. Его открытия с нетерпением ждут горожане, поэтому мы приложим все усилия, чтобы побыстрее завершить все работы. Мы планируем, что в первой декаде 2018 года реконструкция театра будет полностью завершена, – подчеркнул Игорь Орлов.

Строительство пристройки и реконструкция основного здания позволят расширить возможности театра кукол. Количество мест в зрительных залах будет увеличено, также появится возможность проводить спектакли параллельно на двух сценах: большой и малой, - сообщает пресс-служба правительства области.