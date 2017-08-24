Новодвинские кадеты заняли второе место в квесте "Трагедия Беслана"

8 сентября в региональном центре патриотического воспитания «Патриот» прошел открытый городской военно-исторический квест «Трагедия Беслана».

В игре, проводимой отделом патриотического воспитания совместно с городским отделением движения «Волонтеры Победы», приняли участие команды из Архангельска и Новодвинска. Наш город представляли бойцы военно-спортивного клуба «Северянин» из школы № 7.

Участникам квеста необходимо было показать свои знания по хронологии событий 1-3 сентября 2004 года, разгадать шифровку, а также продемонстрировать правильные действия заложников при захвате террористами.

По итогам игры две команды – «Бесконечность» из архангельского педагогического колледжа и «Северяне» школы № 7 г. Новодвинска набрали наибольшее количество баллов. Поэтому победитель был определён по наименьшему количеству затраченного времени при выполнении заданий.

Им стали студенты педколледжа. Новодвинские кадеты заняли второе место. На третьем студенческий отряд «ЛЕГИОН» из САФУ, - сообщает пресс-служба администрации Новодвинска.