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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/09/11/52829.html

Общество

В Архангельске на Чумбаровке сносят ветхий забор вокруг часовни

В Архангельске на Чумбаровке сносят ветхий забор вокруг часовни
Фото пресс-службы администрации Архангельска
Сегодня на проспекте Чумбарова-Лучинского проводятся работы по демонтажу ограждения здания салона-магазина (иконной лавки) на территории рядом с центральным универмагом.

Директор департамента градостроительства Михаил Елагин пояснил причины, по которым было принято решение о демонтаже конструкции. 

В 2006 году, когда проводились масштабные ремонтные работы на проспекте Чумбарова-Лучинского, администрация города обратилась к агентству наружной рекламы «Факел» с предложением установить временное ограждение на участке, где в то время велись строительные работы, с возможностью размещения на нём социальной рекламы.

- Главной функцией ограждения было обеспечение безопасности людей. С годами конструкция пришла в ветхое состояние, закончился и срок  разрешения на его установку. В связи с этим собственнику – агентству наружной рекламы «Факел» - было направлено предписание о демонтаже конструкции, - сообщил Михаил Елагин.

По словам директора компании «Факел» Сергея Долгобородова, это уже не первый подобный объект, который подвергся сносу, аналогичное решение было принято по временному ограждению кинотеатра «Мир».

- Идёт время, город меняется, развивается – так и должно быть. Ограждения у кинотеатра «Мир» и на Чумбаровке отработали свою задачу, обеспечивая безопасность прохожих и укрывая от глаз горожан связанный со строительными работами беспорядок, – отметил Сергей Долгобородов. – Эти конструкции на протяжении многих лет выполняли и общественную задачу, являясь носителем социальной рекламы. Но – время пришло, поэтому мы проводим необходимые работы по демонтажу конструкции. 
По словам главы администрации Ломоносовского округа Николая Боровикова, на завтра запланированы работы по очистке земельного участка от скопившегося там мусора, - сообщает пресс-служба администрации Архангельска. 

Кроме того, собственнику здания магазина-салона (иконной лавки) направлено предписание о необходимости приведения здания в первоначальное состояние. Так, должен быть демонтирован второй этаж, возведенный незаконно. Если владелец здания не выполнит необходимые работы, вопрос будет решаться в судебном порядке.

Работы по сносу конструкций, портящих архитектурный облик города, проводятся в разных уголках Архангельска. Так, в ближайшее время будет решен вопрос по демонтажу рекламных тумб на площади Ленина.

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Комментарии
Дедушка Вова, сегодня 22:00

Все эти часовни нужно приравнять к коммерческим киоскам и очищать город от них как можно скорее!
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