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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/09/11/52825.html

Общество

Явка на выборы в Поморье составила 17 процентов

Явка на выборы в Поморье составила 17 процентов
В единый день голосования, 10 сентября, в регионе состоялись выборы в органы местного самоуправления. Явка составила чуть более 17 процентов.

Новые созывы Собраний депутатов сформированы в 10 районах, а также в Коряжме, Мирном, Новодвинске и Северодвинске. 

По предварительным данным, партия «Единая Россия» получила 206 мандатов, ЛДПР – 32, КПРФ – 21, «Справедливая Россия» – 17. Самовыдвиженцам досталось 57 мандатов. Партия «Родина» на этих выборах осталась в пролёте. 

Что же касается «списочной» системы, то сейчас идёт подсчёт процентов для распределения количества мест, которые уйдут тем или иным партиям. Выборы по смешанной избирательной системе проходили в Вельском, Лешуконском, Онежском и Плесецком районах. 

Кроме того, местные выборы состоялись в 10 поселениях области. В муниципальных образованиях «Порожское», «Коношское», «Соловецкое» и «Самодедское» сформированы новые созывы представительных органов. 

В Красноборском районе выбрали главу муниципального образования МО «Куликовское» возглавит Татьяна Мусорина, выдвинутая от «Единой России». За нее проголосовали 59,26% избирателей, явка составила 19,27 процента. 

Что касается явки, то в целом она составила чуть более 17 процентов. Меньше всего проголосовавших в Северодвинске, там избирательные участки посетили только 11,53 процента местных жителей. Самая высокая явка в Мирном – почти 31 процент, а также в Вилегодском – 30 процентов и Лешуконском районах – 25 процентов. 

Такой низкой явки на выборах в Архангельской области не было давно. В 2014 году на выборах в органы местного самоуправления она составила 27 процентов, на губернаторских в 2015 году – 21 процент. А на выборах в Госдуму в 2016 году – 36,95 процента.

День голосования, по словам председателя избирательной комиссии Архангельской области Андрея Контиевского, прошёл без нарушений. 

Всего поступило 11 жалоб. Все они касались нарушения правил предвыборной агитации. Часть этих жалоб уже не нашла подтверждения, но есть обращения, информацию по которым проверяют правоохранительные органы, - сообщает портал "Правда Севера". 

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