Летом в Поморье на свет появились более трёх тысяч малышей

По сравнению с прошлым годом количество браков растёт, а процент разводов снижается, - сообщает архангельский ЗАГС.

За период с 1 июня по 31 августа 2017 года в области зарегистрирован 3 051 брак, за этот же период 2016 года свадьбу сыграли 2 747 пар. Распалось за нынешнее лето 1 160 семей, а летом 2016 года – 1 168.

Этим летом в Поморье появились на свет 3 057 малышей, что составляет 40 % процентов от всех новорожденных 2017 года (7 931). Из них традиционно больше родилось мальчиков (1 542), чем девочек (1 515).

Самыми популярными именами по-прежнему остаются: у мальчиков – Артём, Михаил, Александр, Кирилл, Максим, у девочек – София, Дарья, Виктория, Анна, Анастасия. Среди редких и необычных имен – Аким, Амир, Демид, Аврора, Аглая, Амина.

Растёт число многодетных семей. По состоянию на 31 августа 2017 года в области зарегистрирована 1741 семья, в которых трое и более детей, за аналогичный период 2016 года – 1610 семей.