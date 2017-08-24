В Архангельске отметят День трезвости

В Архангельске, Северодвинске и Котласе проходят мероприятия, посвящённые Всемирному дню трезвости.

В столице Поморья медики проведут тренинг по здоровому образу жизни и профилактике злоупотребления алкоголем. В Северодвинске состоится открытый семинар «Алкогольная зависимость» и можно будет пройти добровольное анонимное тестирование. В Котласе школьники и студенты прослушают лекции «Алкоголь – это яд».

11 сентября в 15:00 «День трезвости в Архангельске» стартует на проспекте Чумбарова-Лучинского (от улицы Володарского до улицы Серафимовича). Для детей и взрослых будут организованы «Площадки здоровья».

Каждый желающий сможет: