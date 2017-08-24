В Архангельске отметят День трезвости

В столице Поморья медики проведут тренинг по здоровому образу жизни и профилактике злоупотребления алкоголем. В Северодвинске состоится открытый семинар «Алкогольная зависимость» и можно будет пройти добровольное анонимное тестирование. В Котласе школьники и студенты прослушают лекции «Алкоголь – это яд».
11 сентября в 15:00 «День трезвости в Архангельске» стартует на проспекте Чумбарова-Лучинского (от улицы Володарского до улицы Серафимовича). Для детей и взрослых будут организованы «Площадки здоровья».
Каждый желающий сможет:
- поучаствовать в спортивных соревнованиях, викторине о сохранении и укреплении здоровья, конкурсе рисунков «Давайте жизнь свою любить!»;
- запечатлеть свой образ на «скамейке трезвости»;
- сделать селфи с Тюленем Здоровейкой;
- принять участие во флеш-мобе «Танцуй, укрепляй здоровье!» со «Студией хорошего самочувствия»;
- пройти экспресс-обследование для оценки резервов здоровья и проконсультироваться по вопросам отказа от курения;
- сдать анализ крови на ВИЧ;
- проконсультироваться у нарколога по вопросам отказа от зависимостей;
- пройти опрос «Изучение информированности населения г. Архангельска о факторах риска сердечно-сосудистых заболеваний», а также получить буклеты, листовки, памятки по профилактике ХНИЗ и здоровому образу жизни.