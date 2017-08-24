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Понедельник, 11 сентября, 14:27

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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/09/11/52819.html

Общество

12 сентября в Архангельске начнут давать отопление

12 сентября в Архангельске начнут давать отопление
Как пояснил заместитель главы по городскому хозяйству Виталий Акишин, отопительный сезон для потребителей, подключенных от Архангельской ТЭЦ, начинается поэтапно.

- Последовательность подключения обусловлена необходимостью плавной загрузки насосного оборудования Архангельской ТЭЦ. Таким образом, на первом этапе  подключаются округа с наименьшей тепловой нагрузкой, затем – округа с большей нагрузкой,  когда в работу вводится дополнительное оборудование, - пояснил Виталий Акишин.

Исходя из этих требований на 12-13 сентября назначен запуск систем теплоснабжения в территориальных округах Соломбальский и Северный, а также в жилищном фонде по ул. Авиационной, ул. Аэропорт Архангельск Октябрьского округа.

14-15 сентября тепло появится в округах Варавино-Фактория, Майская горка, 16-18 сентября – в Ломоносовском и Октябрьском округах.

Более длительное время – с 12 по 17 сентября  - потребуется на подключение Маймаксанского, Исакогорского и Цигломенского округов, - сообщает пресс-служба городской администрации.

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Комментарии
Так, сегодня 12:30

уж сообщили бы что в Маймаксанском, Исакогорском и Цигломенском округах, в п. 14-го и 21 л/з и о. Хабарка Соломбальского округа, на о. Кего Октябрьского округа, в п. Силикатчиков округа Варавино-Фактория, на о. Краснофлотском округа Майская Горка отопление осуществляется не от ТЭЦ, а от локальных котельных...

И , сегодня 12:33

как-то не отмечено, что 75% архангелогородцев - население Октябрьского и Ломоносовского округа, смогут обогреться только к 18 сентября...

всегда, сегодня 14:19

что вы хотели,оборудованию 6 десятков лет.

Мудрец, сегодня 14:22

каждый год же по районом подключают, постепенно. ничего нового и необычного нет.

Гость, сегодня 14:26

Зато, теперь понятно, когда дадут отопление
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