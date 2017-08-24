12 сентября в Архангельске начнут давать отопление

Как пояснил заместитель главы по городскому хозяйству Виталий Акишин, отопительный сезон для потребителей, подключенных от Архангельской ТЭЦ, начинается поэтапно.

- Последовательность подключения обусловлена необходимостью плавной загрузки насосного оборудования Архангельской ТЭЦ. Таким образом, на первом этапе подключаются округа с наименьшей тепловой нагрузкой, затем – округа с большей нагрузкой, когда в работу вводится дополнительное оборудование, - пояснил Виталий Акишин.

Исходя из этих требований на 12-13 сентября назначен запуск систем теплоснабжения в территориальных округах Соломбальский и Северный, а также в жилищном фонде по ул. Авиационной, ул. Аэропорт Архангельск Октябрьского округа.

14-15 сентября тепло появится в округах Варавино-Фактория, Майская горка, 16-18 сентября – в Ломоносовском и Октябрьском округах.

Более длительное время – с 12 по 17 сентября - потребуется на подключение Маймаксанского, Исакогорского и Цигломенского округов, - сообщает пресс-служба городской администрации.