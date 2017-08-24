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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/09/11/52816.html

Общество

Архангелогородцы отметили День танкиста

Архангелогородцы отметили День танкиста
Фото пресс-службы центра "Патриот"
В Архангельске торжественное мероприятие, посвящённое Дню танкиста, состоялось у регионального центра патриотического воспитания. Отдать дань уважения всем, кто служил в танковых войсках, собрались ветераны Великой Отечественной войны, дети войны, воспитанники кадетских классов, курсанты военно-патриотических объединений, юнармейцы и горожане.

Почётным гостем мероприятия стал танкист, ветеран Великой Отечественной войны, кавалер орденов Славы и Красной звезды, медалей «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина» и «За победу над Германией» Михаил Калинович Галацан.

— Я воевал в 1-й гвардейской танковой Краснознамённой армии, которая прошла славный боевой путь от Москвы до Берлина. Армия знаменитая, прославленная, побеждала врагов, громила захватчиков под Москвой, на Курской дуге, по всем фронтам. Мы шли на Запад и добили фашистов в их собственной берлоге, – рассказал фронтовик.

В рамках праздника состоялось вступление в ряды юнармейцев 11 учеников архангельской школы № 10. После принятия присяги значки и шевроны юнармейцам вручили почётные гости митинга.

Кроме этого, благодарственными письмами губернатора Архангельской области за подготовку и участие во всероссийском этапе военно-спортивной игры «Орлёнок» были отмечены руководитель военно-патриотического клуба «Орден» Светлана Власова, руководитель военно-патриотического клуба «Сыны Отечества» Сергей Кротов, а также ребята, занявшие первые места.

На протяжении всего мероприятия на площадке возле центра «Патриот» работала выставка оружия, фотозона, полевая кухня. Желающие присоединились к федеральному проекту «Знаю Россию!», собрав из фрагментов карты Архангельской области и России на время.

Завершился торжественный митинг возложением цветов и просмотром фильма о Герое Советского Союза, танкисте Петре Норицыне, - сообщает ГАУ Архангельской области «Патриот».

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