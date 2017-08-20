В Холмогорах отметили праздник "Молочная река - картофельные берега"

9 сентября праздник «Молочная река — картофельные берега», посвящённый простым деревенским продуктам, прошёл в селе Холмогоры.

На празднике прошла выставка селекционного картофеля предприятия «Хомогорское», на которой были представлены более 30 сортов «второго хлеба». Среди них — и холмогорский, и ломоносовский сорта, которые считаются самыми вкусными.

По традиции одно из главных мероприятия праздника было посвящено настоящему бренду района — корове холмогорской породы, сообщает центр по развитию туризма Холмогорского района.

Нарядные «холмогорки», которых вывели на прогулку зоотехники местного племенного завода, покрасовались перед гостями на акции «Парад коров». Все желающие смогли погладить бурёнок и сделать с ними селфи.

Гости праздника попробовать себя в качестве мастеров-косторезов, гончаров и художников. Праздник продолжался под звуки знакомых многим песен, которые исполнили артисты культурного центра «Двина».