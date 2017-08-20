Самые высокие по региону показатели явки на выборах - в Мирном

10 сетября — единый день голосования в регионе. Участки, образованные для выборов в органы местного самоупрвления, открылись в 8:00.

Сегодня выборы депутатов представительных органов проходят в 10 районах, четырёх городских округах, а также девяти городах и сельских поселениях, в том числе, в Коряжме, Мирном, Новодвинске и Северодвинске.



По информации на 10 часов утра, в тех городах, районах и городских округах, в которых в единый день 10 сентября проходят выборы, проголосовали 10845 человек, то есть 2,44 процента от числа людей, включённых в списки.

Наиболее высокие показатели явки сейчас наблюдаются на выборах депутатов Горсовета Мирного — 8,26 процентов, — а также на выборах в Собрание депутатов Лешуконского района — 7,09 процентов, - сообщает ИА "Регион 29".

На выборах поселенческого активнее всего голосуют в МО «Порожское» Онежского района: там с утра успели проголосовать уже 7,56 процентов избирателей.

Финал единого дня голосования наступит в 20:00. Напомним, выборы депутатов представительных органов власти сегодня проходят в 10 районах, четырёх городских округах, а также девяти городах и сельских поселениях, в том числе, в Коряжме, Мирном, Новодвинске и Северодвинске.