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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/09/10/52808.html

Общество

В Архангельске пройдёт заключительный этап студенческой олимпиады по инженерным специальностям

В Архангельске пройдёт заключительный этап студенческой олимпиады по инженерным специальностям
11–15 сентября в САФУ пройдет заключительный этап 37-ой Всероссийской студенческой олимпиады по сопротивлению материалов.

В Архангельск приедут студенты из Санкт-Петербурга, Москвы, Самары, Калининграда, Нижнего Новгорода, Перми, Владимира, Ижевска, Уфы, Красноярска, Иваново, Новочеркасска, Твери, Тулы, Белгорода и Ростова-на-Дону. 

Программа олимпиады включает в себя рабочую и культурную части. Для студентов и преподавателей будут организованы экскурсии по городу, геологическому музею и Интеллектуальному центру САФУ. 

Победители будут награждены дипломами и памятными подарками, также победителям личного зачета будут присуждены премии министерства образования и науки РФ, сообщает прес-служба САФУ.

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