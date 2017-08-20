В Архангельске пройдёт заключительный этап студенческой олимпиады по инженерным специальностям

11–15 сентября в САФУ пройдет заключительный этап 37-ой Всероссийской студенческой олимпиады по сопротивлению материалов.

В Архангельск приедут студенты из Санкт-Петербурга, Москвы, Самары, Калининграда, Нижнего Новгорода, Перми, Владимира, Ижевска, Уфы, Красноярска, Иваново, Новочеркасска, Твери, Тулы, Белгорода и Ростова-на-Дону.

Программа олимпиады включает в себя рабочую и культурную части. Для студентов и преподавателей будут организованы экскурсии по городу, геологическому музею и Интеллектуальному центру САФУ.

Победители будут награждены дипломами и памятными подарками, также победителям личного зачета будут присуждены премии министерства образования и науки РФ, сообщает прес-служба САФУ.