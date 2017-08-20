В начале недели в дома архангелогородцев начнет поступать тепло «В начале следующей недели, если погода не внесет коррективы в наши планы, мы рассчитываем начать подключать к теплоносителю жилые дома», - заявил заместитель главы по городскому хозяйству Виталий Акишин. С 6 сентября к отоплению начато подключение учреждений социальной сферы. Рекомендовано отопительный период в жилфонде начинать при среднесуточной температуре воздуха ниже +8 в течение пяти дней, напоминает пресс-служба городской администрации. Нашли ошибку? Выделите текст,

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