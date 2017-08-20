Ветер восточный и северо-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с. Температура воздуха ночью +3,+8º, при прояснениях до -2º; днем +9,+14°, - сообщает Северное УГМС.
|
Новости дня
В Холмогорах отметили праздник "Молочная река - картофельные берега"
Самые высокие по региону показатели явки на выборах - в Мирном
В Архангельске пройдёт заключительный этап студенческой олимпиады по инженерным специальностям
В столице Поморья игроки "Водника" заложили аллею хоккейной славы
|
Воскресенье, 10 сентября, 13:26
Ваш регион: Все Поморье
Все Поморье
Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/09/10/52804.html
|
10 сентября в Поморье ожидается облачная с прояснениями погода
Местами пройдет небольшой дождь. Ночью в отдельных районах туман.
Ветер восточный и северо-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с. Температура воздуха ночью +3,+8º, при прояснениях до -2º; днем +9,+14°, - сообщает Северное УГМС.
|
Главное
В начале недели в дома архангелогородцев начнет поступать теплоСегодня 09:00
Более тысячи северодвинцев приняли участие в Дне спортаВчера 11:00
9 сентября в Поморье ожидается прохладная туманная погодаВчера 09:00
Голосование 10 сентября может открыть новую эру выборных технологий в Архангельской области Позавчера 19:55
8 сентября Архангельск останется без водыПозавчера 17:28
Общество
В Холмогорах отметили праздник "Молочная река - картофельные берега"Сегодня 13:08
Самые высокие по региону показатели явки на выборах - в МирномСегодня 13:03
В Архангельске пройдёт заключительный этап студенческой олимпиады по инженерным специальностямСегодня 10:26
В начале недели в дома архангелогородцев начнет поступать теплоСегодня 09:00
В Архангельске пройдёт деловой форум «Поморская HoReCa»Вчера 17:00
В Холмогорах отметили праздник "Молочная река - картофельные берега"
Самые высокие по региону показатели явки на выборах - в Мирном
В Архангельске пройдёт заключительный этап студенческой олимпиады по инженерным специальностям
В начале недели в дома архангелогородцев начнет поступать тепло
До конца 2017 г. ГК «Титан» инвестирует в инфраструктуру леспромхозов более 100 млн. руб.
«Аквилон Инвест» приглашает на «Выходной бранч» и «Праздник Кирпича»
На АЦБК начались поставки оборудования Valmet для реконструкции КДМ-2
Вручены сертификаты на улучшение жилищных условий молодым семьям Новодвинска
В дни юбилея Новодвинска подведены первые итоги конкурса социальных проектов «40 добрых дел»
Новым главой администрации Северодвинска стал Игорь Скубенко
Несчастливый мандат: бизнесмен Мильченко не пошел в облсобрание
Наводя порядок… Станет ли Годзиш новым Лейцингером?
Еще один соратник Михальчука попал в поле зрения органов
В Архангельске произошло ДТП на Ленинградском проспекте
В Архангельске задержан похититель велосипеда
В Северодвинске задержан возможный вор-рецидивист
В Архангельске мужчина напал на пенсионера и ограбил его
В столице Поморья игроки "Водника" заложили аллею хоккейной славы
Более тысячи северодвинцев приняли участие в Дне спорта
На «Кроссе нации» в Поморье впервые будут использованы электронные табло
Архангельский «Водник» просит федерацию вернуть Олега Пивоварова
В Архангельске пройдёт легкоатлетический пробег "Соломбальское кольцо"
Архангелогородцы увидят выставку главного фотографа Эрмитажа
В Северном морском музее откроется выставка "Акватория жизни"
В Кенозерье открылась выставка, посвященная обработке льна
В Гостиных дворах открылась выставка о переломном для России 1917 годе
Инклюзивный спектакль «Урфин Джюс» театра драмы попал в список президентских грантов
|Свидетельство
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.
Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.
При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.
|Электронное периодическое издание
163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
Коммерческий отдел:
|Сделано в Artil.ru