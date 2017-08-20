В Архангельске пройдёт деловой форум «Поморская HoReCa»

Мероприятие направлено на создание эффективной площадки для знакомства и прямых переговоров между поставщиками сегмента HoReCa, ведущими отельерами и рестораторами региона.

Деловая часть форума пройдёт на нескольких различных по тематике дискуссионных и обучающих площадках. Также состоится мастер-класс по HoReCa (HOtel, REstaurant, CAfe, рус. Хорека) – понятие, используемое операторами и участниками рынка. Термин «HoReCa» активно используется рестораторами, отельерами, шеф-поварами, компаниями-поставщиками и производителями оборудования, продуктов питания и услуг для отелей, гостиниц, ресторанов, баров и кафе.фотографии для сферы общественного питания, на котором расскажут и покажут, как правильно и красиво снимать готовые блюда или процесс их приготовления.

Для всех участников, в том числе физических лиц, будет подготовлен целый спектр мероприятий.

Среди них семинар по этикету в ресторанах с мастер-классом, на котором у желающих будет возможность проверить свои навыки; бармен-шоу; дегустация напитков от компаний региона сферы общепита, лучшие образцы которых будут определены через зрительское голосование; презентация спецодежды для общепита.

Организаторы приглашают к участию в форуме владельцев и управляющих гостиницами, хостелов, кафе, ресторанов, баров, кейтеринговых компаний, а также специалистов высшего и среднего звена. По их убеждению, участие в мастер-классах, выставке и дегустации представленных продуктов будет полезно всем желающим, - сообщает пресс-служба АО «Корпорация развития Архангельской области».