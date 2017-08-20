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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/09/09/52797.html

Общество

Молодые ученые Архангельска получат Ломоносовские премии

Молодые ученые Архангельска получат Ломоносовские премии
В Архангельске прошло заседание по присуждению премий имени М. В. Ломоносова за 2017 год. Эта награда вручается за вклад в развитие науки, техники и культуры, способствующий решению проблем нашего региона и России в целом.

Четыре премии по 100 тысяч рублей учреждены правительством Архангельской области. Еще две премии по 50 тысяч рублей вручит молодым ученым администрация Архангельска.

– Только за последние три года лауреатами Ломоносовского конкурса стали 53 соискателя, среди них ведущие ученые, руководители производств, представители бизнеса специалисты, в том числе 12 молодых ученых, – рассказала генеральный директор Ломоносовского фонда Галина Добрунова. – Некоторые разработки и открытия конкурсантов нашли признание на всероссийском и мировом уровне. Например, специалисты Севмашпредприятия получили премию за модернизацию испытательной базы для строительства кораблей нового поколения, инженеры САФУ создали комплекс космического сопровождения морских полярных экспедиций. Молодой ученый Михаил Дербин усовершенствовал ленточную пилу и получил патент на свое изобретение, а Наталья Сунгурова стала лауреатом Ломоносовской премии за научные работы в области искусственного восстановления леса на Европейском Севере России.

На заседании комиссии по присуждению премий был утвержден график общественных слушаний работ, представленных на конкурс: они пройдут 2 и 7 ноября в Ломоносовском доме.

Награждение победителей состоится 16 ноября в театре драмы на 46-х Ломоносовских чтениях, которые в этом году посвящены 80-летнему юбилею нашего региона, их тема звучит так: «Архангельская земля – вехи истории, новые рубежи», - сообщает пресс-служба городской администрации. 

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