Пенсионеры Северодвинска получат материальную помощь

В Северодвинске продолжается приём документов от пенсионеров на оказание материальной помощи к Всемирному дню пожилых людей. Её могут получить неработающие пенсионеры, проживающие одни. Уже принято 39 заявок.

Социальная помощь из городского бюджета оказывается один раз в год, и на неё могут претендовать пенсионеры, достигшие возраста: женщины - 55 лет, мужчины - 60 лет.

Среднедушевой доход семьи, состоящей только из неработающих пенсионеров, или размер пенсии одиноко проживающего пенсионера (без учета ЕДВ) в 2017 году не должен превышать 16230 рублей. Это полуторный размер прожиточного минимума, установленного в Архангельской области.

В 2017 году размер помощи для одиноко проживающих пенсионеров составляет 1500 рублей; для семей, состоящих из пенсионеров, эта сумма равна 2000 рублей.

Документы принимаются с 1 по 29 сентября специалистами медико-социального отдела УСРОП по адресу: ул. Ломоносова 41а, 2 подъезд во дворе, кабинет № 5.

Время приёма: понедельник, среда - с 14.00 до 17.00;вторник - с 9.00 до 12.00.

Для удобства жителей острова Ягры во второй четверг месяца - 14 сентября - приём будет проводиться в помещении детской поликлиники (ул. Дзержинского, 16) с 10.00 до 12.00.

С собой необходимо иметь: справку из домоуправления о составе семьи, паспорт, СНИЛС, трудовую книжку (кроме граждан старше 70 лет) и лицевой счёт в банке для зачисления либо сберкнижку.

Телефон для справок 56-63-55.